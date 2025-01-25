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США лишили помощи всех стран, но для двух сделали исключение

Заморозка международных инвестиций затронет и Украину

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2 комментария

Госдепартамент сослался на один из первых указов, который подписал президент США Дональд Трамп

Источник:

Госдепартамент США на 90 дней приостановил финансирование большинства программ иностранной помощи. Исключение сделали лишь для военного финансирования Израиля и Египта. Об этом распорядился госсекретарь США Марко Рубио.

Госдепартамент сослался на один из первых указов, которые подписал президент США Дональд Трамп после своей инаугурации. Заморозка международных инвестиций затронет и Украину.

— Заморозка этих международных инвестиций заставит наших международных партнеров искать других партнеров по финансированию — вероятных конкурентов и противников США, чтобы заполнить эту дыру и вытеснить влияние Соединенных Штатов, чем дольше будет продолжаться это незаконное изъятие средств, — прокомментировал ситуацию Reuters источник, знакомый с ходом обсуждений в конгрессе.

Известно, что Израиль ежегодно получает около 3,3 млрд долларов, а Египет — 1,3 млрд долларов на военные нужды.

Эксперты считают происходящий хаос спровоцированным. Бывший высокопоставленный сотрудник Агентства США по международному развитию (USAID), пожелавший остаться неназванным, отметил, что организациям придется прекратить всю свою деятельность, включая жизненно важные медицинские услуги, услуги по ВИЧ/СПИДу, поддержку питания, охраны здоровья матери и ребенка, всю сельскохозяйственную работу, а также поддержку организаций гражданского общества и образовательные программы.

Власти США обосновывают свое решение тем, что необходимо пересмотреть внешнеполитические ориентиры Вашингтона.

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Военная помощь США Украина Израиль Госдепартамент Госдепартамент США Египет
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Комментарии
2
Инженер1
1 час
Вася Куролесов в строю.
Гость
11 минут
Зачем нам столько новостей про США ? Где США и где мы. Своих проблем вообще нет ?
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