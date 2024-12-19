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Политика Итоги с Путиным Владимир Путин заявил, что СВО нужно было начинать раньше

Владимир Путин заявил, что СВО нужно было начинать раньше

Президент отметил, что именно Украина отказалась от Минских соглашений

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Президент подчеркнул, что Россия была вынуждена начать СВО

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Владимир Путин заявил, что начал бы СВО раньше 2022 года, если бы знал о ситуации, которая сейчас сложилась. Он ответил на гипотетический вопрос об СВО, а также как изменилась его жизнь за эти три года.

— Эти три года были, конечно, серьезным испытанием для страны и для меня. Мы сейчас и шутим, и смех в зале раздается. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться. Есть еще одно обстоятельство. Я стал совершенствовать навыки в поиске ключевых вопросов и возможностях сосредоточить внимание и силы на их решение.

У президента также спросили, если бы он мог вернуться в 2022 год, изменил бы он решение об СВО.

— Если бы можно было посмотреть на ситуацию, конечно, зная, что сейчас происходит. О чем бы я подумал… Что такое решение, которое я принял в начале 2022 года, его нужно было бы принимать раньше. И второе. Нужно было начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе к СВО. И крымские события, они были просто спонтанны. И события 2022 года начали без особой подготовки. Почему начали? Дальше уже невозможно было терпеть и стоять на месте, ждать пока ухудшится. Киевские власти объявили, что они не будут исполнять Минские соглашения. Заявили свои претензии на оружие массового поражения. Мы увидели, что нас обманули. Началось военное освоение этих территорий. Вынудили нас к этим действиям, — подчеркнул президент.

Источник:

Мы ведем онлайн-трансляцию с итогов года с Владимиром Путиным.

Сегодня президент обвинил Google в замедлении YouTube.

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