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Политика Итоги с Путиным Владимир Путин допустил создание отдельного ведомства по вопросам мигрантов

Владимир Путин допустил создание отдельного ведомства по вопросам мигрантов

Сейчас работу будут усиливать в рамках МВД

109
1 комментарий

Владимир путин считает, что нужно повышать производительность труда

Источник:

Владимир Путин перечислил несколько вариантов решения проблемы с миграционным вопросом. Президент во время прямой линии подчеркнул, что это очень чувствительный и острый вопрос не только для нашей страны, но и для Европы. При этом он напомнил, что безработицы в России почти нет. Она находится на рекордно низком уровне в 2,3%.

— Первый выход — чтобы сокращать количество мигрантов, нужно повышать производительность труда. Сосредотачивать результат на высокотехнологичных сферах деятельности. Второе — нужно вместе с нашими партнерами, со странами Центральной Азии, людей к этому готовить. Развивать школы русского языка. И ужесточать требования к тем, кто находится здесь, — отметил Владимир Путин. — Я считаю, что сегодня нужно укреплять работу в рамках МВД. Там создавать отдельное мощное подразделение, чтобы все решалось в комплексе. Может в будущем создать отдельное ведомство.

Президент также отметил, что первые шаги к решению вопроса уже предприняты — принят закон об экзамене на русский язык в школах.

Мы ведем онлайн-трансляцию с прямой линии с Владимиром Путиным.

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Комментарии
1
Гость
38 минут
Мигранты не дают работать, Русским людям иза чего лишаемся мы работы)))
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