Путин подписал новую ядерную доктрину после угроз Запада ударить по РФ — что изменится

Владимир Путин назвал потенциальных противников РФ Источник: Kremln.ru











Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину — Основы госполитики в области ядерного сдерживания. Он вступает в силу в день опубликования — 19 ноября. Расскажем о главных тезисах из документа.

Что такое ядерная доктрина

Ядерной доктриной называют основной документ, на который страна опирается в вопросах применения ядерного оружия и сдерживания угрозы. На международном уровне есть отдельные документы, утверждающие общие правила, например Договор о нераспространении ядерного оружия. Страны, подписавшие международные соглашения, учитывают их в своих военных доктринах, которые принимают самостоятельно.

Ядерное сдерживание — это согласованная система действий ядерных сил, созданная с целью недопущения агрессии либо <…> предотвращения эскалации военного конфликта или войны. Проще говоря, это напоминание потенциальным противникам, что при определенных условиях на их действия могут ответить ядерным ударом.

В России отдельный документ по поводу ядерного сдерживания был принят в 2000 году, писал «Коммерсантъ», но тогда его засекретили. Затем в 2010 году была утверждена Военная доктрина, которая позволяла применять такое оружие в ответ на «агрессию против РФ с применением обычного вооружения, когда под угрозу поставлено само существование государства». В 2014 году документ обновили, но в том, что касается ядерных сил, он остался прежним.

О чем говорится в тексте новой доктрины

Изменения глава государства анонсировал еще 25 сентября. Тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал это сигналом, «который предупреждает страны о последствиях в случае их участия в нападении на Россию различными средствами».

Базовый принцип доктрины: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. При этом из-за возникновения новых военных угроз и рисков России потребовалось уточнить параметры, допускающие его применение.

В документе прописали категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также дополнили перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия.

В обновленной редакции доктрины впервые дали определение потенциального противника РФ.

«Это могут быть отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Россию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения», — говорится в документе, подписанном Путиным. Он опубликован на сайте Кремля.

Предполагается, что для применения ядерного оружия, будут учитывать достоверную информацию о непосредственной угрозе. К ней относятся:

запуск баллистических ракет в направлении России или ее союзников;

атака противника с использованием ядерного или другого оружия массового поражения по территории или военным объектам страны;

массированный старт средств воздушно-космической атаки;

нарушение государственной границы.

Что немаловажно, в вопросе применения ядерного оружия последнее слово за Путиным. Также он решает, предупреждать ли другие страны об этом решении.

Есть и другие важные пункты в документе. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ, о чем заранее предупреждал Путин.

Белоруссии также предоставили особую защиту. В случае нападения на нее с самолетами и крылатыми ракетами, БПЛА и другими летательными аппаратами, агрессора ждет жесткий ответ со стороны России.