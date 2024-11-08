«Следующие 20 лет будут более сложными». Главные заявления Путина на «Валдае»

Собрали самое главное из речи президента Источник: Kremlin.ru











Владимир Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Речь президента длилась около часа, после чего наступила трехчасовая дискуссия. Большая часть вопросов была посвящена политической ситуации в мире, конфликту на Украине и будущему России.

Самое главное из высказываний президента мы собрали в этом материале.

О ситуации в мире

По словам Путина, на наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, наступает эпоха революционных перемен.

— Следующие 20 лет будут не менее, а более сложными, — заявил Путин. — В мире идет не просто схватка за власть или за геополитическое влияние, а столкновение самих принципов отношений стран и народов.

Ни о какой гегемонии при этом в новой системе мироустройства речи быть не может, отметил Путин. Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, так будет и впредь.

Также президент заявил, что в Европе сейчас «не хватает мозгов». Решения в сфере экономики, отметил Путин, принимаются политиками, которые к экономике не имеют никакого отношения. Эти решения политизированы и не имеют под собой реального обоснования.

— Чего в Европе не хватает? Мозгов не хватает! — сказал президент.

О НАТО

Путин считает, что НАТО из политического альянса превратилась в военный. Ее расширение на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная на разрушение России.

С наступлением украинского конфликта страны НАТО добились, чего хотели, сообщил президент. Украину он назвал «инструментом для борьбы с русскими».

О победе Трампа

Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента в США. Он заявил, что республиканец — мужественный человек, что доказало его поведение во время покушения на его жизнь в Пенсильвании.

Действия Трампа на втором сроке пока неизвестны, но Путин готов к дискуссиям. Слова политика о намерении восстановить отношения с РФ и завершить конфликт на Украине заслуживают внимания, добавил президент.

Об отношениях с США

Путин заявил, что рассчитывает на восстановление отношений с США. Сейчас «мяч» на стороне американцев, отметил он.

— Россия никогда не позволяла себе разжигать конфликты около США, и Вашингтону тоже лучше не провоцировать Москву во избежание глобальных конфликтов, — добавил Путин.

Он отметил, что Россия старается не портить отношения ни с кем из мировых лидеров. А так Путин описал свое прежнее общение с Байденом:

— Мы же с ним встречались в Швейцарии, общались, по телефону разговаривали, созванивались, шутили, смеялись. У нас были нормальные отношения с Байденом, Макроном и Шольцем, но они решили, что это не нужно.

Также президент сообщил, что Россия видит сигналы от компаний из США о возвращении на российский рынок. «Пусть возвращаются, но с потерями», — отметил президент.

О конфликте на Украине

Россия не проявляла агрессию против Украины, а пытается прекратить боевые действия, начатые Киевом в 2014 году, заявил Путин. Жители страны, не согласившиеся с госпереворотом на Украине, имели право на самоопределение и защиту своих интересов. Донбасс и Новороссия также могли принять решение о своем суверенитете от Украины — это соответствует уставу ООН.

Президент отметил, что Россия признавала границы Украины, учитывая ее нейтральный статус. Новые границы страны будут зависеть от динамики происходящих событий и мнения жителей исторических территорий России.

Касательно желания Украины вступить в НАТО Путин заявил: «Мы так не договаривались».

Об интернете

Владимир Путин впервые признался, что пользуется интернетом — но на примитивном уровне.

— Так, иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть, — сказал он.

Президент заявил, что использование интернета в России должно быть основано на суверенных алгоритмах и подчиняться внутреннему законодательству страны. Обмен информации должен оставаться свободным, но обществу нужно оградить себя от деструктивного влияния.

О мигрантах

Путин заявил, обращаясь к главам регионов, что власти России должны прежде всего думать о своих гражданах, в том числе в контексте миграционной политики. Неприятия к мигрантам не будет, если они будут владеть русским языком и знать законы РФ.

О будущем России

Президент рассказал, что не хочет возвращения России на путь «до 2022 года».

— Это был путь, который был сопряжен со скрытой, завуалированной интервенцией, направленный на подчинение ее своим интересам каких-то других стран, — заявил Путин.

Россия идет своим путем и не свернет с него, но не отказывается от интеграции, отметил президент.