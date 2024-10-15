«Время пустопорожних заявлений прошло»: Володин призвал депутатов думать головой, прежде чем предлагать новые налоги

Вячеслав Володин призвал депутатов думать головой, прежде чем озвучивать идею Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Председатель Госдумы Вячеслав Володин резко высказался о работе депутатов. Он призвал их тщательно обдумывать свои инициативы и обсуждать идеи в профильном отделе, прежде чем анонсировать что-то на широкую публику.

— А то начинают предлагать — то налоги вводить собираются, то еще что-то. Ну коллеги! Депутат в принципе не может таких решений предлагать. По определению, — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы, трансляция которой шла на официальном сайте нижней палаты парламента.

Вячеслав Володин на пленарном заседании Источник: Дума ТВ / Vk.com

Спикер ГД не стал называть имена инициаторов тех или иных проектов. Однако судя по его речи, он мог иметь в виду предложение ввести налог на бездетность. Но в критике депутатов за необдуманные предложения и упреках в желании привлечь к себе внимание он говорил в более широком смысле.

— Думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать в Telegram-каналах, других средствах массовых информаций. Надо проработать в профильном комитете эту инициативу, с правительством обсудить, — призвал председатель Госдумы.

Помимо этого, идею депутата нужно обсудить с экспертами и понять, поддерживает ли ее общество. Потому что прежде всего важно учитывать мнение избирателей и прислушиваться к их позиции.

— Время пустопорожних заявлений прошло, и вроде действительно намного качественнее стали приниматься решения. Но нет-нет, а кто-то опять о себе заявит. Именно о себе, — уверен Володин. Ведь иначе инициатива депутата должна поддерживаться фракцией. Если это не так, значит, народный избранник пошел против своей партии, которая в свою очередь должна гораздо быстрее реагировать на высказывания своих депутатов.

Это важно, так как люди серьезно относятся к депутатам и не воспринимают их идеи и предложения как попытку привлечь внимание. Володин отметил, что россияне, услышав мнение парламентария, уверены, что эту идею рассмотрит Госдума.

— Давайте мы с вами более ответственно будем подходить к озвучиванию своих идей и предложений. Не надо вносить в общество тревогу. К депутатам относятся очень серьезно: к любым инициативам, — заключил он.