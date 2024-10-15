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Политика «Время пустопорожних заявлений прошло»: Володин призвал депутатов думать головой, прежде чем предлагать новые налоги

«Время пустопорожних заявлений прошло»: Володин призвал депутатов думать головой, прежде чем предлагать новые налоги

Он попросил ориентироваться на идеи, которые поддержит общество

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Вячеслав Володин призвал депутатов думать головой, прежде чем озвучивать идею

Председатель Госдумы Вячеслав Володин резко высказался о работе депутатов. Он призвал их тщательно обдумывать свои инициативы и обсуждать идеи в профильном отделе, прежде чем анонсировать что-то на широкую публику.

— А то начинают предлагать — то налоги вводить собираются, то еще что-то. Ну коллеги! Депутат в принципе не может таких решений предлагать. По определению, — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы, трансляция которой шла на официальном сайте нижней палаты парламента.

Вячеслав Володин на пленарном заседании

Спикер ГД не стал называть имена инициаторов тех или иных проектов. Однако судя по его речи, он мог иметь в виду предложение ввести налог на бездетность. Но в критике депутатов за необдуманные предложения и упреках в желании привлечь к себе внимание он говорил в более широком смысле.

— Думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать в Telegram-каналах, других средствах массовых информаций. Надо проработать в профильном комитете эту инициативу, с правительством обсудить, — призвал председатель Госдумы.

Помимо этого, идею депутата нужно обсудить с экспертами и понять, поддерживает ли ее общество. Потому что прежде всего важно учитывать мнение избирателей и прислушиваться к их позиции.

— Время пустопорожних заявлений прошло, и вроде действительно намного качественнее стали приниматься решения. Но нет-нет, а кто-то опять о себе заявит. Именно о себе, — уверен Володин. Ведь иначе инициатива депутата должна поддерживаться фракцией. Если это не так, значит, народный избранник пошел против своей партии, которая в свою очередь должна гораздо быстрее реагировать на высказывания своих депутатов.

Это важно, так как люди серьезно относятся к депутатам и не воспринимают их идеи и предложения как попытку привлечь внимание. Володин отметил, что россияне, услышав мнение парламентария, уверены, что эту идею рассмотрит Госдума.

— Давайте мы с вами более ответственно будем подходить к озвучиванию своих идей и предложений. Не надо вносить в общество тревогу. К депутатам относятся очень серьезно: к любым инициативам, — заключил он.

В случае с предложением ввести налог на бездетность, например, законодательных инициатив для обсуждения в Госдуме не поступало. Однако идея вызвала бурное обсуждение как в обществе, так и среди парламентариев. В нашей статье разобрались, что о нем думают, могут ли ввести и будет ли вообще польза.

ПО ТЕМЕ
Госдума РФ Вячеслав Володин Депутаты Инициатива Налог Критика
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Комментарии
18
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