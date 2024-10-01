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Политика Война на Ближнем Востоке Иран выпустил по Израилю 400 ракет. Атака пробила «Железный купол»: видео взрывов

Иран выпустил по Израилю 400 ракет. Атака пробила «Железный купол»: видео взрывов

Возможно, ракеты были лишь первой волной наступления

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7 комментариев

Ракеты, летящие на Израиль

Вечером 1 октября Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Их часть пробила систему ПВО «Железный купол» и упала на израильские города.

Воздушную тревогу объявили на всей территории страны, израильтян призвали срочно укрыться в убежищах.

— Мы устроили довольно много перехватов. Есть ряд ударов в центре и на юге страны, — описали ситуацию в Армии обороны Израиля.

О погибших на данный момент не сообщается. Известно о двух раненых.

Иран заявил, что считает свою атаку «законным ответом» на нарушение суверенитета страны. Корпус стражей исламской революции объяснил ракеты как месть за смерть главы политбюро ХАМАС Хании, генсека «Хезболлах» Насруллы и командующего силами «Аль-Кудс» Нилфорошана.

Возможно, что 400 ракет были лишь первой волной атаки — информагентства ожидают вторую

Американский президент Джо Байден приказал сбивать ракеты, выпущенные по Израилю. Армия Израиля пообещала, что атака Ирана «будет иметь последствия». Иран, в свою очередь, пообещал еще более мощный удар в случае любых ответных действий.

Гражданские самолеты принялись облетать район атаки. Из-за этого, к примеру, рейс Red Wings, летевший из Сочи в Тель-Авив, предположительно, готовится к посадке в Египте.

Ранее ночью армия Израиля вторглась в Ливан. Мы рассказывали, что известно о наступлении.

Израиль начал наступление на «Хезболлу» в Ливане в конце сентября. Очередное обострение между странами началось после того, как из-за кибератаки в Ливане взорвались пейджеры. Тогда больше 10 человек погибло, четыре тысячи пострадало. При другом обострении, весной, сотни ракет по Израилю выпустил Иран.

Прочитайте также ответы на «стыдные» вопросы о конфликте на Ближнем Востоке. Мы объясняли в карточках, что такое ХАМАС и где находится сектор Газа.

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Комментарии
7
Гость
1 час
Головы змея Горыныча в недоумении вроде и там и там свои а своих не бросаем😁
Гость
55 минут
Олигархат эрэфии не Zнает как не бросить своих? Везде свои, родненькие! милые бранятся только тешатся?
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