Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета

Сегодня по центральным регионам России скользнёт тёплый атмосферный фронт. Вместе с ним могут прийти и облачность с небольшими локальными дождями.

В июне в Ярославле должно быть много солнечных дней

— В Ярославской области местами могут пройти кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами и ветром до 12–17 м/с, — рассказали синоптики Гидрометцентра России. — Днём будет тепло — до +20...+25 °C.

В будни на этой неделе погода существенно не изменится. Будет тепло и сохранится небольшая возможность локальных дождей. Правда, в пятницу будет чуть прохладнее — днём до +17 °C.

Приятный подарок решила преподнести погода ярославцам на День города. В выходные будет малооблачно и сухо, воздух днём прогреется до +22...+25 °C.

А вот специалисты центра «Фобос» уже опубликовали долгосрочный прогноз и попробовали выяснить, каких сюрпризов ждать от погоды в июне.

— Этот прогноз является предварительной оценкой основных метеопараметров — температуры воздуха и количества осадков — на месяц вперед, — уточнили метеорологи.

Весь июнь дневные температуры воздуха будут меняться несильно — от 18 °С до 25 °C. Прохладнее всего будет 12, 13 и 19 июня. Дожди могут пройти 7, 11, 12, 16, 17, 19 и 21 июня.

На последние дни июня и последующие месяцы прогноза ещё нет. Но если верить народным приметам, то лето 2018 года в Ярославле будет теплее обычного, но не аномально жарким.