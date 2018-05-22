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Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета
22 мая 2018 12:01
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Сегодня по центральным регионам России скользнёт тёплый атмосферный фронт. Вместе с ним могут прийти и облачность с небольшими локальными дождями.
— В Ярославской области местами могут пройти кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами и ветром до 12–17 м/с, — рассказали синоптики Гидрометцентра России. — Днём будет тепло — до +20...+25 °C.
В будни на этой неделе погода существенно не изменится. Будет тепло и сохранится небольшая возможность локальных дождей. Правда, в пятницу будет чуть прохладнее — днём до +17 °C.
Приятный подарок решила преподнести погода ярославцам на День города. В выходные будет малооблачно и сухо, воздух днём прогреется до +22...+25 °C.
Мы уже публиковали полную программу Дня города, а также расписание ночного транспорта в этот день и информацию о перекрытии движения.
А вот специалисты центра «Фобос» уже опубликовали долгосрочный прогноз и попробовали выяснить, каких сюрпризов ждать от погоды в июне.
— Этот прогноз является предварительной оценкой основных метеопараметров — температуры воздуха и количества осадков — на месяц вперед, — уточнили метеорологи.
Весь июнь дневные температуры воздуха будут меняться несильно — от 18 °С до 25 °C. Прохладнее всего будет 12, 13 и 19 июня. Дожди могут пройти 7, 11, 12, 16, 17, 19 и 21 июня.
На последние дни июня и последующие месяцы прогноза ещё нет. Но если верить народным приметам, то лето 2018 года в Ярославле будет теплее обычного, но не аномально жарким.
Фото: Александра Савельева
Далее: 17.05.2018 Ливни, ветер и гроза обрушатся внезапно: когда ярославцам ждать непогоды
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