Дожди и грозы вместо солнца: когда в Ярославле резко изменится погода

В Ярославле установилась аномально жаркая для мая погода. Похолоданий в ближайшие дни не предвидится, но вот с солнцем придется на какое-то время попрощаться.

В ближайшие дни в Ярославле будет дождливо

— В среду атмосфера в Ярославле станет неустойчивой, из-за чего в небе кое-где вырастут кучево-дождевые облака, — рассказали специалисты центра «Фобос». — Это немного освежит воздух, но оставит температурный фон на несколько градусов выше климатической нормы.

Завтра в Ярославле ожидается переменная облачность, временами пройдут небольшие дожди. Днём воздух прогреется до +24 градусов.

С четверга и до конца недели будет ещё чуть прохладнее — около +21... +23 градусов днем. Но будет пасмурно и дождливо. В четверг и в субботу есть большая вероятность, что дожди будут грозовыми.

На следующей неделе будет ещё прохладнее. Но временами будет солнечно.