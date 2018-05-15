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Дожди и грозы вместо солнца: когда в Ярославле резко изменится погода
15 мая 2018 17:44
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В Ярославле установилась аномально жаркая для мая погода. Похолоданий в ближайшие дни не предвидится, но вот с солнцем придется на какое-то время попрощаться.
— В среду атмосфера в Ярославле станет неустойчивой, из-за чего в небе кое-где вырастут кучево-дождевые облака, — рассказали специалисты центра «Фобос». — Это немного освежит воздух, но оставит температурный фон на несколько градусов выше климатической нормы.
Завтра в Ярославле ожидается переменная облачность, временами пройдут небольшие дожди. Днём воздух прогреется до +24 градусов.
С четверга и до конца недели будет ещё чуть прохладнее — около +21... +23 градусов днем. Но будет пасмурно и дождливо. В четверг и в субботу есть большая вероятность, что дожди будут грозовыми.
На следующей неделе будет ещё прохладнее. Но временами будет солнечно.
Фото: Александра Савельева
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