|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославль зальёт дождями: синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды
12 мая 2018 08:44
5 995 0
Тёплые деньки продолжают радовать ярославцев. От непогоды жителей региона сейчас защищает скандинавский барический «купол». В условиях малооблачной погоды приток солнечного тепла усилится, а остывший накануне воздух станет лучше прогреваться. Мы уже писали о том, какая погода будет в эти выходные.
Уже сегодня будет значительно теплее, чем вчера — до +25 градусов. Также синоптики не исключают, что будет ветренно. А это значит, что будет велика вероятность пожаров в лесах и дачных посёлках.
В Ярославской области ввели особый противопожарный режим. Всех, кто будет гулять в лесах или жарить шашлыки в своём огороде, будут штрафовать.
— Лишь несколько дождливых дней будет в конце мая, — прогнозируют синоптики центра «Фобос». — Есть вероятность осадков и в День города.
Но в целом май будет тёплым и солнечным. Насладиться такой погодой смогут ярославцы и в первые дни лета. А вот с 7 июня в городе зарядят дожди, которые будут заливать город ежедневно.
— Долгосрочный прогноз является предварительной оценкой основных метеопараметров — температуры воздуха и количества осадков, — уточняют в центре «Фобос».
На конец июня и последующие месяцы прогноза ещё нет. Но если верить народным приметам, то лето 2018 года в Ярославле будет теплее обычного, но не аномально жарким.
Фото: Александра Савельева
Далее: 10.05.2018 Скандинавский антициклон принесёт в Ярославль заморозки: когда ждать пика похолодания
|
Новое на сайте
Фильм недели
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Часть 23 Так же интересен... далее
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров