Ярославль зальёт дождями: синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды

Тёплые деньки продолжают радовать ярославцев. От непогоды жителей региона сейчас защищает скандинавский барический «купол». В условиях малооблачной погоды приток солнечного тепла усилится, а остывший накануне воздух станет лучше прогреваться. Мы уже писали о том, какая погода будет в эти выходные.

Синоптики прогнозируют, что в середине июня в Ярославле дожди будут лить каждый день

Уже сегодня будет значительно теплее, чем вчера — до +25 градусов. Также синоптики не исключают, что будет ветренно. А это значит, что будет велика вероятность пожаров в лесах и дачных посёлках.

— Лишь несколько дождливых дней будет в конце мая, — прогнозируют синоптики центра «Фобос». — Есть вероятность осадков и в День города.

Но в целом май будет тёплым и солнечным. Насладиться такой погодой смогут ярославцы и в первые дни лета. А вот с 7 июня в городе зарядят дожди, которые будут заливать город ежедневно.

— Долгосрочный прогноз является предварительной оценкой основных метеопараметров — температуры воздуха и количества осадков, — уточняют в центре «Фобос».

На конец июня и последующие месяцы прогноза ещё нет. Но если верить народным приметам, то лето 2018 года в Ярославле будет теплее обычного, но не аномально жарким.