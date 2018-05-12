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Погода

Ярославль зальёт дождями: синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды

12 мая 2018 08:44
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дождь, погода, лето, Ярославль

Тёплые деньки продолжают радовать ярославцев. От непогоды жителей региона сейчас защищает скандинавский барический «купол». В условиях малооблачной погоды приток солнечного тепла усилится, а остывший накануне воздух станет лучше прогреваться. Мы уже писали о том, какая погода будет в эти выходные.

Уже сегодня будет значительно теплее, чем вчера — до +25 градусов. Также синоптики не исключают, что будет ветренно. А это значит, что будет велика вероятность пожаров в лесах и дачных посёлках.

В Ярославской области ввели особый противопожарный режим. Всех, кто будет гулять в лесах или жарить шашлыки в своём огороде, будут штрафовать.

— Лишь несколько дождливых дней будет в конце мая, — прогнозируют синоптики центра «Фобос». — Есть вероятность осадков и в День города.

Но в целом май будет тёплым и солнечным. Насладиться такой погодой смогут ярославцы и в первые дни лета. А вот с 7 июня в городе зарядят дожди, которые будут заливать город ежедневно.

— Долгосрочный прогноз является предварительной оценкой основных метеопараметров — температуры воздуха и количества осадков, — уточняют в центре «Фобос».

На конец июня и последующие месяцы прогноза ещё нет. Но если верить народным приметам, то лето 2018 года в Ярославле будет теплее обычного, но не аномально жарким.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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