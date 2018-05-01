Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках

Погода в майские праздники в Центральном регионе России ожидается тёплой, но с кратковременными дождями, грозами и усилением ветра. Метеорологи отмечают, что это будет сказываться то влияние атмосферных фронтов, то антициклонов.

На Первомай в Ярославле будет дождливо

— В Ярославской области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и ветер с порывами до 17 м/с, — говорят синоптики Гидрометцентра России. Но не расстраивайтесь, к концу выходных потеплеет.

В центре «Фобос» говорят, что сегодня на фоне относительно солнечной погоды столбики термометров продолжат расти вверх — они достигнут показателей середины лета, но без локальных скоротечных ливней и гроз дело все-таки не обойдется.

Сегодня днём в Ярославле будет до +17 °С. А завтра ещё теплее — до +22 °С. При этом будет облачно.

Зато на 9 Мая синоптики обещают солнечную погоду. На сегодняшний день в прогнозах на этот день значится, что днём будет до +15 °С. Ранее же метеорологи прогнозировали, что в День Победы в Ярославле будет дождливо.

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