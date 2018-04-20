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Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды
20 апреля 2018 17:00
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Специалисты МЧС разослали экстренное предупреждение, в котором сказано о резком ухудшении погоды в Ярославле.
— Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, — предупредили спасатели.
Всевозможные ЧП могут произойти из-за сильного ветра. По данным ярославского Гидрометцентра, его порывы будут достигать скорости до 22 м/с, а на «Яндекс.Погоде» сказано, что даже до 25 м/с.
— Следует соблюдать меры безопасности, — советуют спасатели. — Дома стоит закрыть окна. А находясь на улице, не приближайтесь к деревьям, мостам, трубопроводам и линиям электропередач, а также обходите рекламные конструкции и ветхие постройки.
Кроме того, на Ярославль обрушится огромное количество осадков в виде дождя и даже снега. Более подробный прогноз погоды на ближайшие дни и на майские праздники мы уже публиковали на нашем портале.
Фото: Александра Савельева
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