Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды

Специалисты МЧС разослали экстренное предупреждение, в котором сказано о резком ухудшении погоды в Ярославле.

В выходные в Ярославле выпадет снег

— Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, — предупредили спасатели.

Всевозможные ЧП могут произойти из-за сильного ветра. По данным ярославского Гидрометцентра, его порывы будут достигать скорости до 22 м/с, а на «Яндекс.Погоде» сказано, что даже до 25 м/с.

— Следует соблюдать меры безопасности, — советуют спасатели. — Дома стоит закрыть окна. А находясь на улице, не приближайтесь к деревьям, мостам, трубопроводам и линиям электропередач, а также обходите рекламные конструкции и ветхие постройки.

Кроме того, на Ярославль обрушится огромное количество осадков в виде дождя и даже снега. Более подробный прогноз погоды на ближайшие дни и на майские праздники мы уже публиковали на нашем портале.