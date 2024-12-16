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Лонгриды истории «Он шел на сцену побеждать». 15 лет со дня смерти Владимира Турчинского: друзья и коллеги Динамита — о том, каким он был при жизни

«Он шел на сцену побеждать». 15 лет со дня смерти Владимира Турчинского: друзья и коллеги Динамита — о том, каким он был при жизни

Актер, певец и телохранитель ушел из жизни в 46 лет

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Владимир Турчинский умер в 46 лет от инфаркта

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Самый сильный атлет России, актер, шоумен, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Владимир Турчинский 16 декабря 2009 года трагически ушел из жизни. Его называли «человек-оркестр»: он был в идеальной физической форме, за что получил прозвище Динамит. Он мог сдвинуть с места самолет весом 260 тонн, при этом играл в кино и театре, работал фотографом и переводчиком.

Всю жизнь Турчинский прокладывал себе путь через тернии к звездам. Он шел напролом, никогда не останавливаясь и не оглядываясь назад. Для него не было невыполнимых задач. Но на 47-м году жизни бешеная нагрузка дала о себе знать — у Владимира случился инфаркт.

Вместе с друзьями и коллегами Турчинского MSK1.RU решил вспомнить, каким Динамит был при жизни и какой след он оставил.

«Мама, я себе папу Славу нашел!»

Комната, полная спортивных снарядов и стеллажей с книгами, школьные рисунки — место, где Турчинский провел свое детство, давно опустело. Но Нина Николаевна, мама Владимира, бережно хранит воспоминания о любимом сыне.

Володя рос в любящей и крепкой семье, несмотря на то, что родной отец не принимал участия в воспитании сына. Будущему спортсмену повезло с отчимом, которого, по словам мамы Турчинского, Володя выбрал сам:

— Пришел и сказал: «Мама, я себе папу Славу нашел!» Я, конечно, в шоке была, но как увидела на пороге красавца майора… Оказывается, Вова на улице играл в песочнице, а Слава мимо проходил. Увидел мальчика, поздоровался, разговорились… Вот и привел домой. Вскоре мы со Славой расписались. Жили душу в душу… — рассказывала мама Турчинского Нина Николаевна в интервью «КП».

Мама Турчинского Нина Николаевна

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Отчим Владимира был спортсменом и полковником КГБ, мать также активно занималась спортом, работала замдиректора Черкизовского мясокомбината. По словам Нины Николаевны, воспитание строилось на «личном примере» и «без сюсюканий». В 5 лет Володю отдали в спортивную школу, чтобы не отставал от своих спортивных родителей. При этом Нина Николаевна следила, чтобы сын развивал не только мышцы, но и умственные способности. Благодаря такому воспитанию Турчинский вырос разносторонним человеком:

— Мы с детства требовали от Вовы: спорт спортом, но и учебу нельзя запускать, — вспоминала мама Владимира. — Он очень хорошо учился, был гордостью школы. Ребенок, как губка, впитывает всё, что видит дома. Если вы его пилите: «будь добрым, умным», а в это время ваш муж приходит пьяный и бьет вам морду: ну какое тут воспитание? У нас дома Вова никогда не слышал мата, он видел улыбающиеся лица, теплые отношения.

Родители с детства прививали Володе нравственные ценности, учили помогать слабым:

— Помню, когда Володя заработал свои первые крупные деньги, он принес их нам с отцом, — рассказывала Нина Николаевна. — Но муж сразу сказал: «Нам с мамой хватит денег. А ты посмотри, сколько детей-сирот. Вот им нужно помогать. С тех пор сын начал заниматься благотворительностью.

Переводчик, фотограф, телохранитель Дмитрия Маликова

Во время перестройки у Владимира уже был сын Илья от первой жены Ирины. Супруги развелись, и Турчинскому пришлось работать не покладая рук, чтобы обеспечить жизнь себе и ребенку.

— Развод, годы перестройки тяжело отразились на сыне. Чем только ему ни пришлось заниматься, — объясняла мать Турчинского. — Он фотографировал и продавал снимки в журналы, был телохранителем у актеров, например у Димы Маликова. Переводил статьи с английского языка для российской спортивной прессы. Кстати, в итоге овладел и английским, и французским. Работал в охране моего родного Черкизовского мясокомбината. А потом мы всей семьей организовали фирму, занимающуюся компьютерными технологиями, и Володя возглавил службу безопасности.

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Работа Турчинского часто была связана с риском для жизни. Но, казалось, ничто не может воспрепятствовать неудержимому Динамиту:

— В Вову стреляли. Прямо в упор. Рана была сложная, в госпитале сказали, что ногу надо ампутировать. А Вова взял и сбежал ночью из больницы. Пошел в спортзал и, истекая кровью, начал качать ногу. И из ноги стали выходить все эти пули. Такая у Вовы сила духа, — вспоминала Нина Николаевна.

«Быть органично обаятельным — это у него было от природы и от Бога»

В 1990-х годах Владимир начал карьеру на телевидении. Сначала он участвовал в шоу «Бои гладиаторов», где и получил прозвище Динамит, ставшее его жизненным кредо — в 1998 году Турчинского признали самым сильным атлетом России.

С 2001 года Владимир вел детскую передачу «Мама, папа, я — спортивная семья». Продюсер этой программы Юрий Сапронов заметил, как органично Турчинский смотрится в кадре, и решил пригласить его в сериал «Кобра. Антитеррор» на эпизодическую роль. Вот только герой Владимира так полюбился зрителям, что закончил Турчинский сериал уже с главной ролью.

— Он был искренний, органичный, с прекрасной харизмой. Интересный мужик с фактурой для нашего кинематографа. Ну и вообще он шоумен был, много импровизировал, хорошо смотрелся на экране. Он был самим собой, сам себя играл. Там не надо было особо ничему учиться, кроме того, чтобы быть органично обаятельным, а это у него было от природы и от Бога, — поделился Юрий Сапронов с MSK1.RU.

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Продюсер также отметил, что Турчинский был искренним и надежным человеком. Ничто не предвещало такого быстрого и трагического конца:

— Каких-то там особых знаков или предсказаний — ничего не было. Накануне (его смерти, — Прим. ред.), за месяц, встречались, по сигаре выкурили по-моему, ничего такого.

Юрий рассказал, что однажды во время съемок случилось ЧП, в котором могли погибнуть люди. Турчинский, не задумываясь, бросился на помощь — смелость была у него в крови:

— Были неприятные каскадерские съемки на воде. Один катер врезался в другой. Все попадали в воду. И Вова тоже прыгнул. Он доставал артистов из воды, чтобы никто там, не дай бог, не утонул, не захлебнулся. Он как бы быстрее всех среагировал, — поделился с MSK1.RU продюсер.

«Подходил к профессии певца как к спортивному снаряду»

В 2000 году Турчинский стал участником рок-группы «Гуарана», основателем которой были актеры Алексей Кравченко и Кирилл Радциг.

— Алексей Кравченко привел Владимира к нам в студию, на репетицию. И Турчинскому сразу понравилась наша музыка, а у нас нашлась для него подходящая вокальная партия, — рассказал MSK1.RU Кирилл.

По словам музыканта, для Турчинского карьера вокалиста была «новой вехой в жизни»:

— Он подходил к музыке, как к спортивному снаряду, — основательно. Был случай, когда мы записывались в студии, и что-то не выходило, не получалось у Володи. Мы долго бились над одним моментом, и он сгоряча пнул железный стул и сломал его пополам.

Иногда в процессе записи Турчинскому не хватало опыта, и тогда на помощь приходили его товарищи по группе «Гуарана»:

— Володя стоит перед микрофоном и говорит мне: «Кирилл, куда мне руки девать? Я не могу, мне куда-то надо руки деть». Я говорю: «Ну на тебе плоскогубцы». Он взял в руки плоскогубцы и начал ими щелкать. Я говорю: «Володя, это всё слышно в микрофон, не щелкай». Я замотал ему эти плоскогубцы изолентой, и в итоге во время записи он и их сломал, — вспоминает со смехом Кирилл Радциг.

Турчинский очень серьезно относился к концертам, которые давала группа. Всегда выкладывался по полной программе. «Он шел на сцену побеждать», — так описывает Кирилл настрой Турчинского перед выступлениями.

Жена Кирилла Радцига, Анна Пронина, в молодости была фанаткой Турчинского. По счастливому стечению обстоятельств она начала писать песни для группы «Гуарана». Кирилл вспоминает, что, когда девушка узнала, кто будет исполнять ее песни, была безумно счастлива:

— Когда она узнала, что ее любимый Динамит в нашей группе, чуть не сошла с ума от радости. А Володя однажды сказал: «Я хочу увидеть автора текстов, которые я пою. Покажите мне человека, который написал это». Я спрашиваю у него: «В чем, собственно, дело?» А он сказал: «У меня такое впечатление, что мне вскрыли черепную коробку, заглянули внутрь и всё это вылили на бумагу». И приходит Аня, маленькая такая девочка. Она всегда выглядела моложе своего возраста, а тогда, в свои двадцать, вообще была похожа на тинейджера. Теперь пришла очередь удивляться Володе, — рассказал Кирилл MSK1.RU.

У Владимира Турчинского было всё: любящая жена, сын Илья и дочь Ксения, блестящая карьера и дом полная чаша. 14 декабря 2009 года Владимир посещал врача — уже около трех недель его беспокоили боли в сердце. На следующий день он поехал в свой загородный дом в поселке Пашуково, где часто проводил время с женой и дочкой. Утром самочувствие Владимира ухудшилось, и он упал без сознания. Около 5 часов утра Турчинский умер. Владимир никогда не злоупотреблял ни алкоголем, ни табаком. На момент смерти ему было 46 лет.

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