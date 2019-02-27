Технологии шагают по планете семимильными шагами, а мы с вами за ними часто не поспеваем. Только освоили новую фишку, как появилась другая, более продвинутая и интересная. Но бывает и так, что мы просто не знаем о тех возможностях, которыми другие люди пользуются годами. Например, телевидение — казалось бы, что привычнее и проще, и уж тут нас нечем удивить? А вот и нет! Во время квеста, который провел «Ростелеком» с известными блогерами и журналистами Ярославля, выяснилось, что многие даже не подозревали, сколько полезных сервисов нам открывает умное телевидение.
Ваши желания разошлись: вы хотите смотреть фильм, жена ток-шоу, сын передачу про животных, а бабушка — сводки новостей. Как быть?
Мультирум
Сервис «Мультирум» позволяет в одном доме смотреть телепередачи на нескольких телевизорах одновременно. С несколькими приставками телевизоры могут работать независимо друг от друга, позволяя пользоваться всеми подключенными сервисами. Связующим звеном является только учетная запись абонента.
Вы начали смотреть захватывающий футбольный матч, но вас отвлекли и вы пропустили интересный момент. Как повернуть время вспять?
Управление просмотром
С помощью сервиса «Управление просмотром» телезритель может не только ставить просмотр на паузу, но и «отмотать» любую передачу на трое суток назад. В архиве телеэфир всех каналов хранится 72 часа, а выбрать передачу можно с помощью электронной программы.
Хочу посмотреть любимый фильм, но не могу его найти в хорошем качестве. Что делать?
Видеопрокат
С помощью сервиса «Видеопрокат» интерактивного телевидения можно получить доступ к обширной базе качественного видеоконтента — 3500 фильмов и сериалов, которые распределены по категориям. Фильм можно купить, арендовать и даже подарить!
Родители заняты делами, а ребенок — с пультом в руках у телевизора. Можно ли «отключить» нежелательный контент?
Родительский контроль
Сервис интерактивного телевидения «Родительский контроль» поможет взрослым управлять действиями маленьких телезрителей: ограничит доступ к нежелательным телеканалам и передачам, а также время просмотра телевизора.
Утром начал смотреть захватывающий детектив по телевизору, но потом пришлось бежать на работу и оторваться от ТВ. Как во время перерыва на обед узнать, чем в итоге все закончилось?
Мультискрин
Контент «Интерактивного ТВ» можно смотреть на планшете, компьютере, смартфоне и телевизорах, поддерживающих функцию Sмаrt TV. Начать просмотр фильма или передачи можно на одном устройстве, а продолжить на другом. Подключить одновременно можно до пяти устройств.
Как с помощью телевизора придумать развлечение для дружной компании?
Караоке!
Весело провести время с гостями поможет сервис «Караоке». В коллекции услуги более двух тысяч популярных отечественных и зарубежных песен, поэтому каждый подберет себе репертуар по вкусу. Композиции легко сортируются по названию, исполнителю или стилю. Любимые песни можно сохранить в отдельный плей-лист.