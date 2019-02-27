Технологии шагают по планете семимильными шагами, а мы с вами за ними часто не поспеваем. Только освоили новую фишку, как появилась другая, более продвинутая и интересная. Но бывает и так, что мы просто не знаем о тех возможностях, которыми другие люди пользуются годами. Например, телевидение — казалось бы, что привычнее и проще, и уж тут нас нечем удивить? А вот и нет! Во время квеста, который провел «Ростелеком» с известными блогерами и журналистами Ярославля, выяснилось, что многие даже не подозревали, сколько полезных сервисов нам открывает умное телевидение.

