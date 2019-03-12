Оплата банковской пластиковой картой какого-либо товара и услуги в настоящее время становится всё более и более востребованной — и всё менее привычно носить с собой в кошельке большие суммы наличных денег. Поэтому эквайринг — прием к оплате банковских карт — вещь необходимая. При выборе того или иного банковского предложения важно обращать внимание на тарификацию, то есть процент от оборота при определенной величине самого оборота. В рекламе можно увидеть предложение с очень низкой комиссией, но по факту будет сложно все условия выполнить и тогда тариф будет невыгодным.