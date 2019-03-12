История ребят, которые ввели моду пить кофе на ходу
«Первые деньги пришли к нам в подземном переходе»
Хорошая привычка — начинать утро с чашки кофе. Сегодня почти в каждом квартале в центре города есть своя кофейня, где можно купить стаканчик капучино, американо или латте с собой. Этот бизнес активно набирает обороты, а начинался он со скромных корнеров в столичных подземных переходах и только потом вышел на улицы регионов.

Александр Тарабаев и его школьный друг Евгений одними из первых приучили любителей кофе пить горячие напитки на ходу.
В 2012 году многие города еще не знали, что такое пить горячие напитки на ходу из бумажных стаканчиков. Именно тогда Александр Тарабаев и его школьный друг Евгений открыли первый Coffee Box и ввели моду на кофе навынос.
Ребята долго искали место для первой кофейни, отправляли запросы в торговые центры и не получали на них ответы. Свободных маленьких площадей под корнер в формате to go не было, а арендодатели просто не понимали, что такое кофе навынос, и отказывались от нестандартной идеи. От отчаяния парни взяли пустой киоск в подземном переходе, завезли оборудование и наполнили всё вокруг запахом ароматного кофе. Поначалу прохожие недоверчиво смотрели в сторону корнера.
— Нам не хватало рабочих мест и хорошего, вкусного кофе в городе. Открыв первую кофейню, мы обеспечили себя и тем и другим. Я был очень далек от этой индустрии, а Женя уже успел поработать в кофе-корнере в бизнес-центре. Поток людей там был большой, и он понял, что это очень интересное направление.
Александр, основатель Coffee Box
Мы столкнулись с предвзятостью, люди не понимали, почему они должны покупать кофе навынос в бумажных стаканчиках и платить за него 85 рублей — столько стоил капучино в 2012 году. Тогда все ходили в кофейни, где напитки подавали в чашках официанты. Культуры потребления на ходу у нас до сих пор на самом деле нет, она только начинает развиваться.
Тем не менее в первый же день у ребят появились постоянные покупатели, и многие из них ходят в Coffee Box до сих пор. Их жизнь меняется на глазах бариста. Одна девушка, например, ежедневно покупала в переходе любимый напиток, потом вышла замуж, забеременела и продолжала приходить за кофе, а теперь уже заказывает здесь какао своему малышу.
Наши гости — в основном студенты и работающая молодежь, без эквайринга никак не обойтись. А сейчас по закону* мы обязаны установить еще и онлайн-кассы. Решили подключить интегрированную систему учета у крупной авторизованной фирмы. Оборудование пришлось купить, да и сама система неидеальна, она может давать сбой — были такие прецеденты у наших коллег.
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Оплата банковской пластиковой картой какого-либо товара и услуги в настоящее время становится всё более и более востребованной — и всё менее привычно носить с собой в кошельке большие суммы наличных денег. Поэтому эквайринг — прием к оплате банковских карт — вещь необходимая. При выборе того или иного банковского предложения важно обращать внимание на тарификацию, то есть процент от оборота при определенной величине самого оборота. В рекламе можно увидеть предложение с очень низкой комиссией, но по факту будет сложно все условия выполнить и тогда тариф будет невыгодным.
Через полгода у кофейни сформировался стабильный поток покупателей, и Саша с Женей задумались о расширении. Выбранное место для второго Coffee Box оказалось неудачным: ребята арендовали угол в крупном торговом центре, люди с большими пакетами покупок проходили мимо них, не обращая внимания. Через 3–4 месяца точка закрылась.

С тех пор молодые бизнесмены внимательно выбирали место для новых кофеен. Несколько из них ушли от формата to go: здесь можно посидеть с друзьями, позавтракать и даже пообедать и поужинать. В меню появились каши, омлеты, яичницы, сырники, сэндвичи, несколько видов паст, салат «Цезарь» и десерты. Но кофе навынос тоже, конечно, можно взять.
В первую очередь Coffee Box — кофейня, и наш главный продукт — это кофе. Мы не делаем акцент на какие-то необычные сорта, предпочитая хорошую кофейную классику. Одними из первых в городе мы начали предлагать кофе флэт уайт и раф, которые сейчас можно встретить даже на заправках и в вендинговых автоматах. У нас есть авторские напитки, но гордимся мы больше черным кофе, кофе с молоком и капучино. Большой капучино — это однозначно самый главный и продаваемый продукт всех кофеен. Но при этом мерилом качества служит эспрессо, именно он является основой всех напитков, кроме фильтр-кофе. Если в кофейне хорошо готовят эспрессо, то и всё остальное делают классно.
— Бизнес у нас небольшой, на ЕНВД, поэтому бухгалтер и юрист работают на аутсорсинге. Считаю, это здорово, что сейчас можно вести дела на удаленке — это значительно проще и дешевле. Платежек в день проходит около 5–7, в основном на закупку товара: кофе, молока, других продуктов, расходных материалов вроде салфеток и стаканчиков.
Александр, основатель Coffee Box
Аутсорсинг позволяет небольшим компаниям экономить значительную часть ресурсов на персонале. При этом сегодня есть ряд технологических решений, которые позволяют обойтись не только без штатного персонала, но и без аутсорсинга — как, например, онлайн-сервисы «Бухгалтерия»*** и «Помощь юриста» в «ДелоБанке». В одном окне, прямо в вашем интернет-банке, «Бухгалтерия» подскажет сроки сдачи отчетности, поможет сформировать необходимые документы и отправить их через интернет в ФНС, ФСС, ПФ РФ и Росстат. С его помощью можно рассчитывать заработную плату, отпускные, больничные.

Стоимость пользования сервисом зависит от потребностей предприятия и начинается от 5800 рублей в год. Специальные бухгалтерские знания в этом случае не понадобятся: банк всё делает за вас. «Помощь юриста» — сервис аналогичный, в интернет-банке можно заказать квалифицированную консультацию по тому или иному вопросу, стоимость услуги составляет 800 рублей. И всё это без отрыва от профильной деятельности.
Как и, пожалуй, все предприниматели, ребята столкнулись с нехваткой квалифицированного персонала. Кажется, что работать бариста легко, но это не так — у этой профессии есть много тонкостей. А поколение миллениалов****, как сейчас говорят, хочет всё и сразу, без напряга.

— Поставщики подводят нас день через день, — говорит Александр, — задерживают товар, срывают сроки, поэтому приходится выкручиваться. Иногда хочется от работы с такими компаниями отказаться, но пока оставляем, потому что цена хорошая или условия удобные. Хотя опоздание на час-полтора уже стало нормой и никого не удивляет — кроме нас. Хотелось бы, конечно, иметь возможность проверять контрагентов.
Проверка контрагентов в «ДелоБанке» осуществляется автоматически — при формировании платежного поручения. Проверка идет по базам арбитражных дел, исполнительных производств и другим — выявляются неблагоприятные и критичные факторы, создается подробный отчет о том, стоит ли работать с таким контрагентом, выполнит ли он свои обязательства. Задержки товара, срывы сроков, конечно, в такие факторы не попадают, но зачастую они являются косвенными признаками того, что не всё в порядке с организацией, с бизнес-процессами, и в интернет-банке «ДелоБанка» их можно проверить.
Саша и Женя сами начинали как бариста в первом Coffee Box в переходе, а теперь в их команде около 50 человек. Парни вошли в бизнес со стартовым капиталом в 200 000 рублей — часть денег заняли у друзей, часть в банке. Сейчас, по словам Александра, с такими средствами кофейню уже не открыть: рынок поменялся. А в уже далеком 2012-м на окупаемость ребята вышли достаточно быстро — в первые полгода.

Несмотря на то, что в больших городах кофе навынос продают на каждом углу, у Саши и Жени всегда есть стабильный поток покупателей — люди ценят хороший вкус и демократичные цены. Coffee Box уже стал по-настоящему народной кофейней.
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* Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
** «ДелоКасса» — услуга по эквайринговому обслуживанию торгово-сервисных предприятий с использованием терминалов с программным обеспечением.
*** Услуга «Бухгалтерия».
**** Миллениалы — поколение людей, рожденных после 1981 года и встретивших XXI век в молодом возрасте.
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