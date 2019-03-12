В первую очередь Coffee Box — кофейня, и наш главный продукт — это кофе. Мы не делаем акцент на какие-то необычные сорта, предпочитая хорошую кофейную классику. Одними из первых в городе мы начали предлагать кофе флэт уайт и раф, которые сейчас можно встретить даже на заправках и в вендинговых автоматах. У нас есть авторские напитки, но гордимся мы больше черным кофе, кофе с молоком и капучино. Большой капучино — это однозначно самый главный и продаваемый продукт всех кофеен. Но при этом мерилом качества служит эспрессо, именно он является основой всех напитков, кроме фильтр-кофе. Если в кофейне хорошо готовят эспрессо, то и всё остальное делают классно.

