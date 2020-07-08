Оформляйтесь правильно: как стать самозанятым в России (и выгодно ли это вообще)

Власти обещали, что с этого года налог для самозанятых появится во всех регионах — власти сдержали слово. С
История вопроса
Законодательно самозанятые появились в 2017 году, тогда в их число вошли сиделки, репетиторы и уборщики. Но стране, которая старательно пыталась выбраться из затянувшегося кризиса, нужно было больше налогов, и этот список быстро пополнили остальные фрилансеры — официально не трудоустроенные таксисты, репетиторы, фотографы, аниматоры и другие. Выражаясь языком президента, они оказались «между Сциллой и Харибдой». С одной стороны, идея закона заключалась в том, чтобы дать людям «возможность выйти из тени и войти в правовое поле», с другой — тем самозанятным, кто не воспользуется предложением, угрожали статьями УК за занятие незаконной предпринимательской деятельностью и неуплату налогов, говорит председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Летом 2018 года тогда еще глава ФНС России Михаил Мишустин подсчитал, что доходы в обход трудового договора получают «примерно
Что за налог?
1 января 2019 года новый налоговый режим в качестве эксперимента ввели в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Калужской области. Все, кто оказывал платные услуги в этих регионах, не привлекая наемных рабочих, отчисляли 4% от суммы дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с компаниями. В новую налоговую группу попали те, чей доход не превышал
Налог на профессиональный доход — относительно безболезненный способ выйти из тени. Во-первых, льготная процентная ставка по сравнению с тем же НДФЛ (13%). Во-вторых, можно не опасаться штрафа за уклонение от уплаты налогов, который достигает 500 тысяч рублей — порядочная сумма для репетиторов и домашних пекарей.
Как зарегистрироваться и выставить счет?
На регистрацию в качестве самозанятого уйдет
Чтобы выставлять счета, вам понадобится ИНН и юридическое название заказчика. Здесь всё понятно интуитивно. Если что-то пошло не так, чек всегда можно аннулировать. Налог с этой продажи платить не придется.
Если на каком-то этапе у вас возникнут вопросы, ответы на них вы наверняка найдете в специальном разделе на сайте ФНС.
Получать деньги можно на кредитную или дебетовую карту и наличными через платежные системы. Налог рассчитывается только с той суммы, которую вы сами указали в приложении, и платить его нужно раз в месяц не позднее
Первый налоговый период — время со дня постановки на учет в качестве самозанятого до конца календарного месяца, следующего за месяцем, в котором вы встали на учет. То есть если налогоплательщик налога на профессиональный доход зарегистрировался в качестве такового в июле 2020-го, то первая уплата налога — 20 августа 2020 года.
При регистрации государство «подарит» вам бонус в
Зачем регистрироваться?
Кроме низких налогов и налогового бонуса самозанятым предоставили внушительное количество льгот. Это и преимущества для работы в системе госзакупок (аналогичные тем, что есть у малого и среднего бизнеса), отсутствие НДФЛ и страховых взносов, в перспективе — субсидии. Разве что пенсионный стаж не формируется. Но и это вопрос решаемый. Через «Мой налог» можно перечислять добровольные взносы в пенсионный фонд. Достаточно подать соответствующее заявление в приложении — идти в отделение ПФР не нужно.
Во время коронавируса самозанятые, сами того не ожидая, попали в число тех, кому перепала господдержка. Вместе с безработными, многодетными семьями и соцработниками. И это — за пару месяцев до повсеместного внедрения налога на профессиональную деятельность.
29 июня на оперативном совещании Михаила Мишустина с вице-премьерами министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что госбюджету поддержка самозанятых во время пандемии обошлась в
— В период эпидемии им были предоставлены особые меры поддержки. В полном объеме возвращается налог на профессиональный доход за прошлый, 2019 год, а для его уплаты в текущем году можно использовать так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ —
Заодно президент распорядился подключить к налоговизации молодых предпринимателей от
— Предпринятые властями шаги — это шаги в верном направлении. Но все экономисты говорят об одном и том же: глубина, мощность этих мероприятий недостаточна, — подытожил доцент Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко. — Хорошо, что помогли, хорошо, что вернули ранее уплаченные налоги самозанятым, но понятно, что из настоящего начавшегося кризиса это нас не вытащит.
Регистрироваться обязательно?
За годы эксперимента в правительстве как будто поняли, что заставлять людей легализоваться не нужно — лучше создать выгодные условия. Насколько они действительно выгодны — каждый решает для себя. Но эксперты говорят, что для того, чтобы налогоплательщики окончательно поверили правительству, двух лет эксперимента недостаточно.
— Даже мизерные 4% для кого-то — тоже деньги. Но и здесь у людей должна быть уверенность в том, что эта ставка не поднимется в ближайшее время, пусть правительство и заявляет, что такие цифры продержатся до конца 2028 года, — говорит экономист Александр Трахтенберг. — Государство должно изначально продумать такую правовую конструкцию, которая будет для граждан гарантией того, что вскоре ставки не вырастут или не будет усложнения администрирования: например, заставят вести статистику доходов-расходов и так далее.
— У нас массовое неуважение к закону. Если есть возможность сэкономить — будут экономить до последнего.
«Сколько у нас сдается жилья в аренду? Что, все побежали в банк регистрировать договоры, чтобы платить налог? Нет, конечно»
Надежда Боголюбова, кандидат экономических наук
— У нас очень низкая культура в юридическом отношении: знать не знаем, выполнять не будем, пока нас не поймали, а если поймают, будем делать вид, что ничего не происходит. Пока не будет тотальных проверок, наказаний, ничего не поменяется.
Это вообще работает?
В мае 2019 года специалисты подсчитали, что к эксперименту присоединились
С 1 января 2020 года к эксперименту подключились еще два десятка российских регионов, и
— Поэтому с 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых — везде, по всей стране. А значит, люди смогут официально и спокойно работать, — заявил глава государства.
Пока правительство рапортует о серьезном увеличении числа официально самозанятых, эксперты не торопятся делать выводы о том, что в ближайшее время все побегут регистрироваться. Напротив, чаще прогнозируют рост уклоняемости от уплаты налогов.
И хотя официальная статистика говорит, что всё больше людей хотят выйти из «серой зоны», вспомним, что в