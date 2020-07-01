«Интернетом пользоваться не научились?» В Ярославле у центра занятости выстроилась огромная очередь

В Ярославле у дверей службы занятости вчера выстроилась огромная очередь. Фото выложили в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте». Люди пожаловались, что встречали их в службе неприветливо:
— Они ещё и хамят нещадно! Мама пришла вставать на учёт, сократили на работе... Не знала, как через интернет нужно записаться. Так ей сотрудница ответила: «На выпивку деньги находите, а интернетом пользоваться не научились!» Это, простите, что за постановка вопроса? Если народ сейчас в связи с этим ковидом попал в тяжёлую жизненную ситуацию, все алкаши? По её логике так, что ли? — написала в комментариях Мария Михайлова.
— Внутри ещё нужно отстоять две очереди. Одна — чтобы подняться на второй этаж, а вторая — к своему инспектору. Итого в очереди вы простоите примерно час, — рассказала Марина Абашева.
В комментариях к посту ответили представители службы занятости:
— Уважаемые участники беседы! Приходите работать к нам в центр занятости населения! Мы вас очень ждем! Никаких оправданий: нужны сотрудники, приглашаем на работу. Приходите на собеседование.
Во время разгула коронавируса, когда многие потеряли доходы из-за ограничительных мер, мы проводили эфир с директором Департамента службы занятости Ярославской области Лаурой Зудиной. Она подробно рассказала о том, как правильно встать на учёт, и как сделать это удалённо, не выстаивая длинные очереди.
Вот полный разговор: