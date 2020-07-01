«Интернетом пользоваться не научились?» В Ярославле у центра занятости выстроилась огромная очередь

В Ярославле у дверей службы занятости вчера выстроилась огромная очередь. Фото выложили в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте». Люди пожаловались, что встречали их в службе неприветливо:

— Они ещё и хамят нещадно! Мама пришла вставать на учёт, сократили на работе... Не знала, как через интернет нужно записаться. Так ей сотрудница ответила: «На выпивку деньги находите, а интернетом пользоваться не научились!» Это, простите, что за постановка вопроса? Если народ сейчас в связи с этим ковидом попал в тяжёлую жизненную ситуацию, все алкаши? По её логике так, что ли? — написала в комментариях Мария Михайлова.