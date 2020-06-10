Журналиста 76.RU, отругавшего мэра в соцсетях, позвали на работу в ДГХ. Как нанимают на эту работу

- Какие конкретно обязанности у человека на этой должности?



- Основные задачи — это приёмка работ, контроль качества выполненных работ. Здесь нужно глубоко погружаться, вникать. Это и работа в «поле» и на рабочем месте — составление документов.



- А загруженность какая?



- Рабочий день у нас — с 8:30 до 17:30. Иногда бывают и форс-мажорные обстоятельства, когда приходится и в вечернее время проконтролировать какие-то работы или выехать на территорию.



- Денег много за это платят?



- Не готов сказать точно, но, думаю, в среднем будет получаться порядка 18-20 тысяч рублей.







- У меня опыта такой работы нет. И высшего образования нет. Каковы мои шансы попасть на эту должность, я смогу всему этому научиться?



- Конечно. Мы рассматриваем всевозможные варианты. Может, появятся и дополнительные вакансии. Чтобы в нужном русле использовать ваш потенциал и ваше рвение работать, нужно посмотреть ваше подробное резюме. Если мы друг другу по итогу подойдём, то одним из плюсов является то, что мы можем вас быстро принять. Для этого не требуется включения в кадровый резерв, если речь идёт о работе в Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ. Но, если рассматривать работу непосредственно в департаменте, то это будет необходимо, а также потребуется профильное образование.

