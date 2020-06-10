Журналиста 76.RU, отругавшего мэра в соцсетях, позвали на работу в ДГХ. Как нанимают на эту работу

Журналист 76.RU Михаил Контуев высказал на страничке мэра Ярославля Владимира Волкова недовольство его работой. После этого он получил предложение поработать в департаменте городского хозяйства. О том, как прошло собеседование, читайте в колонке Михаила.
Еду я вчера в троллейбусе, даже через сетку от рекламы на окне видно, сколько пыли скопилось на дороге у бордюра, кругом мусор. Сам троллейбус дребезжит, подпрыгивая на кочках. Листаю ленту во «ВКонтакте» и натыкаюсь на пост мэра Ярославля Владимира Волкова. Там градоначальник на фото стоит в модной футболке и хвастается смотровой площадкой в центре города.
- Добрый вечер, Ярославль! - написал глава города в посте. - Как вам смотровая площадка?
Красивая, не спорю. Но почему у мэра Ярославля на фото всё карсиво, а вокруг меня — бардак? Ну, я и не удержался (с кем не бывает) — написал комментарий под этим постом:
- А можно решить насущные городские проблемы (а их пруд пруди), а потом уже... Хотя, откуда мне знать? Спасибо за работу!
Не прошло и часа, как на мой комментарий отреагировал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля.
- Мы каждый день решаем насущные городские проблемы, - написал Ярослав Овчаров. - Если вам со стороны это не очень видно, готовы пригласить вас к нам на работу в ДГХ или в Агентство по муниципальному заказу, чтобы вы смогли изнутри оценить масштабы производимых работ.
Разве можно упускать такой шанс? Конечно же, я согласился. И вот уже сегодня пришёл в ДГХ. Собеседование провёл лично Овчаров.
- У нас есть вакансии! - сходу объявил чиновник. - Вам мы готовы предложить должность главного специалиста-инженера отдела содержания искусственных сооружений и благоустройства территории города. Это как раз та сфера обеспечения жизнедеятельности, которая остро стоит на сегодняшний день. Это дороги, мосты, путепроводы, благоустройство — парки, скверы, сады. Работа подразумевает быть непосредственно заказчиком, работать с подрядами подрядными организациями и подведомственными учреждениями.
- Какие конкретно обязанности у человека на этой должности?
- Основные задачи — это приёмка работ, контроль качества выполненных работ. Здесь нужно глубоко погружаться, вникать. Это и работа в «поле» и на рабочем месте — составление документов.
- А загруженность какая?
- Рабочий день у нас — с 8:30 до 17:30. Иногда бывают и форс-мажорные обстоятельства, когда приходится и в вечернее время проконтролировать какие-то работы или выехать на территорию.
- Денег много за это платят?
- Не готов сказать точно, но, думаю, в среднем будет получаться порядка 18-20 тысяч рублей.
- У меня опыта такой работы нет. И высшего образования нет. Каковы мои шансы попасть на эту должность, я смогу всему этому научиться?
- Конечно. Мы рассматриваем всевозможные варианты. Может, появятся и дополнительные вакансии. Чтобы в нужном русле использовать ваш потенциал и ваше рвение работать, нужно посмотреть ваше подробное резюме. Если мы друг другу по итогу подойдём, то одним из плюсов является то, что мы можем вас быстро принять. Для этого не требуется включения в кадровый резерв, если речь идёт о работе в Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ. Но, если рассматривать работу непосредственно в департаменте, то это будет необходимо, а также потребуется профильное образование.
Я пообещал, что пришлю резюме, но пока так и не решился пойти на эту службу. Если же кто-то чувствует в себе силы, оставляю адрес электронной почты, куда можно написать и предложить свою кандидатуру: dghyar@city-yar.ru.
Вы бы согласились на эту должность?
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