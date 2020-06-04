В Роструде рассказали, как россияне будут работать в июне и сколько за это заплатят. В этом году в первом месяце лета будет не один, а два дополнительных выходных. Первый — 12 июня , в День России, второй — в день парада Победы, который из-за коронавируса перенесли на 24 июня . Эти выходные никак не должны повлиять на зарплату.

— Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается, а день, предшествующий нерабочему, предпраздничным не считается, — заявили в Роструде.