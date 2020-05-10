Нечто похожее предлагает аутсорсинговая компания «Смартер». Ее услугами пользуются «Ростелеком», «Рив Гош», «Лаборатория Касперского» и различные банки.

«Ренессанс страхование» предлагает стать агентом по продаже полисов ОСАГО, каско и «Антивирус» (включает выплаты при коронавирусе). Вся работа происходит онлайн и без лишней бюрократии: от обучения и оформления полисов до их оплаты клиентами и начисления гонораров. Вся нужная информация видна в специальном приложении.



— Не нужно приезжать в офис компании и сдавать документы. Вы работаете в онлайн-офисе, находясь у себя дома, — рассказывает вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Кожевников. — Любой желающий может зайти на сайт, заполнить специальную форму и начать продавать полисы онлайн.



В компании говорят, что в среднем агент зарабатывает 40–50 тысяч рублей в месяц. Хотя может быть и больше — все зависит от человека.

Для профессионалов в конкретных сферах может подойти компания Work5. Она помогает студентам, которым нужно быстро что-то сделать по методичке. Темы могут быть совершенно разные: экология, транспорт, право, системы связи, приготовление пищи, теоретическая механика, политология и так далее. Сотрудник компании выбирает задания, которые ему подходят, и решает их до указанной даты. От авторов работ требуются высшее или неоконченное высшее образование, грамотность, дотошность и пунктуальность. Перед началом сотрудничества придется пройти тестирование, но если вы кандидат или доктор наук, то вас возьмут просто так.