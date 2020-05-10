Пандемия коронавируса и введенный из-за нее режим самоизоляции изменили планы практически каждого россиянина. Особенно непонятна ситуация с работой: куда идти и что делать, если вакансий по профессии больше нет? Сейчас особенно востребованы курьеры, но в текущей ситуации не каждый захочет выходить из дома — как минимум ради собственной безопасности. Поэтому можно рассмотреть варианты удаленной работы, для которой понадобятся только компьютер и стабильный интернет. Мы прошлись по сайтам с вакансиями и нашли, чем вы можете заняться уже сейчас.
Где работать, не выходя из дома
«Кадровый Резерв» — это компания, которая предоставляет услуги контактного центра. Среди ее клиентов числятся РЖД, Сбербанк, Tele2 и другие организации. Например, сейчас она ищет специалистов по анкетированию. Нужно проводить опросы клиентов по телефону и вносить результаты в электронную анкету. Для работы требуется гарнитура для компьютера, быстрый интернет и тишина вокруг. Обучают бесплатно, есть бонусы, в том числе — на оплату интернета при выработке от 100 часов в месяц. Указанный доход — от 10 тысяч рублей до вычета НДФЛ.
МТС предлагает звонить по готовой базе клиентов и продавать им услуги домашнего интернета и цифрового ТВ. На время стажировки нужно работать с наставником, а потом уйти в свободное плавание. Кажется, в период повального ничегонеделания и возросшего спроса на развлечения найти новых клиентов должно быть проще обычного. Работать нужно минимум четыре часа в день. Платят от 26 тысяч рублей до вычета НДФЛ. В случае успешного сотрудничества работодатель обещает дальнейшее развитие в компании.
Нечто похожее предлагает аутсорсинговая компания «Смартер». Ее услугами пользуются «Ростелеком», «Рив Гош», «Лаборатория Касперского» и различные банки.
«Ренессанс страхование» предлагает стать агентом по продаже полисов ОСАГО, каско и «Антивирус» (включает выплаты при коронавирусе). Вся работа происходит онлайн и без лишней бюрократии: от обучения и оформления полисов до их оплаты клиентами и начисления гонораров. Вся нужная информация видна в специальном приложении.
— Не нужно приезжать в офис компании и сдавать документы. Вы работаете в онлайн-офисе, находясь у себя дома, — рассказывает вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Кожевников. — Любой желающий может зайти на сайт, заполнить специальную форму и начать продавать полисы онлайн.
В компании говорят, что в среднем агент зарабатывает 40–50 тысяч рублей в месяц. Хотя может быть и больше — все зависит от человека.
Для профессионалов в конкретных сферах может подойти компания Work5. Она помогает студентам, которым нужно быстро что-то сделать по методичке. Темы могут быть совершенно разные: экология, транспорт, право, системы связи, приготовление пищи, теоретическая механика, политология и так далее. Сотрудник компании выбирает задания, которые ему подходят, и решает их до указанной даты. От авторов работ требуются высшее или неоконченное высшее образование, грамотность, дотошность и пунктуальность. Перед началом сотрудничества придется пройти тестирование, но если вы кандидат или доктор наук, то вас возьмут просто так.
Оплата проводится один раз в две недели, предусмотрены бонусы. Указанная в вакансии зарплата — от 40 тысяч рублей на руки.
«Яндекс» ищет по всей России специалистов службы поддержки пользователей. В основном придется отвечать на письма людей, у которых возникли проблемы при работе с сервисами «Яндекса». Для этого нужно грамотно писать по-русски и желательно, но не обязательно, знать английский язык.
— От вас потребуется внимательность, тактичность, чувство юмора, понимание основных принципов работы интернета, любознательность и трудолюбие, — говорится в описании вакансии. — А мы расскажем, как устроены наши сервисы, и научим в них разбираться. Дистанционное обучение оплачивается.
Сколько платят за такую работу — не сообщается. Известно лишь, что оплата может быть как почасовая, так и сдельная, в зависимости от выполняемых задач. Общаться с клиентами нужно минимум 20 часов в неделю, то есть, по меньшей мере, четыре часа в день. Рабочие дни могут выпадать на субботу и воскресенье.
У «Яндекса» есть еще один сервис — «Толока», где можно выполнять простые задания в свободное время: сравнивать персонажей на картинках, голоса в аудио, проходить тесты, проверять дубли, модерировать вопросы пользователей. Попробовать так подработать может каждый в любом городе России, главное, чтобы был компьютер или мобильный телефон.
Кто сейчас нужен на рынке
Тем, кто из-за коронавируса полностью лишился своей работы, вариант с халтурой вряд ли подойдет. В этом случае нужно искать что-то полноценное и постоянное. Хорошо, если профессия останется востребованной, а если нет? В одном из своих прогнозов Минтруд говорит о том, что число безработных в России может увеличиться с нынешних 3,7 миллиона до 5–6 миллионов человек. Одной только финансовой поддержки, которую Путин пообещал бизнесу, вряд ли хватит для решения проблемы. Поэтому, не дожидаясь помощи, придется перепрофилироваться.
— Обычно люди выбирают такую работу, в которой они уже что-то умеют, — говорит ректор Международного института техники, технологии и управления Денис Заикин. — Но всегда можно приобрести новые навыки.
Заикин уверен, что нужно приспосабливаться к реалиям, начать зарабатывать сейчас, а не сидеть и ждать, когда появится удобная работа по профессии. По словам ректора, в среднем человек меняет карьеру два-три раза за жизнь, и в этом нет ничего страшного.
— Просто подумайте, что вы еще умеете, кроме того, чтобы приходить на работу с восьми до пяти и делать, что говорят, — подытожил он.
Вы готовы поменять свою специальность?
По данным Зарплаты.ру, в топ-5 сфер, которые активнее всего продолжают нанимать работников в период кризиса, входят розничная торговля, медицина и фармация, охранная деятельность, строительство и сфера услуг. К последней категории относятся все профессии, связанные с уборкой и санитарной обработкой помещений, уточняет руководитель департамента продаж Зарплаты.ру Ольга Базарова: по ее словам, «рестораны, кафе, общепит» занимают отдельную строчку.
Сами соискатели уделяют большое внимание вакансиям, где требуются рабочий персонал и водители. Также активно просматриваются объявления с поиском продавцов, логистов, работников склада, курьеров, закупщиков и промышленников.
Профессор кафедры труда и социальной политики института РАНХиГС и доктор экономических наук Александр Щербаков видит большие плюсы в том, что люди интересуются работой в промышленности.
— Тот факт, что промышленность остается сегодня объектом амбиций для соискателей, я считаю позитивным моментом. Развитие именно этой сферы было бы очень полезно для нашей экономики в настоящее время, — подчеркивает он.
Многие эксперты сходятся в том, что в течение ближайшего года рынок труда существенно поменяется. Как именно — предсказать сложно, но несколько тенденций видны уже сейчас. Например, все компании учатся работать удаленно и переводят в онлайн все, что только можно.
— Те проекты, которые покажут высокую эффективность, могут остаться в таком формате и после выхода из самоизоляции, — полагает руководитель департамента продаж Зарплаты.ру Ольга Базарова.
На этом фоне будет расти спрос на тех, кто связан с информационными технологиями и способен работать дистанционно.
Директор по персоналу фармкомпании «Обновление» Мария Конькова полагает, что после кризиса большинство россиян, прежде всего, будет искать стабильную работу.
— Не исключено, что страна вернется к советской схеме «50 лет на одном заводе», — считает Конькова. — И меня, как человека из сферы производства, это больше радует, чем печалит.
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