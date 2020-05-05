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Работа на диване: как встать на биржу труда, не покидая квартиры

Зарегистрироваться в качестве безработного онлайн и оформить пособие не так сложно, как звучит

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Дома можно одновременно искать работу и гладить котика

Дома можно одновременно искать работу и гладить котика

Чтобы найти работу, не нужно выходить из дома, а собеседования многие проводили онлайн и до коронавируса. Если вы лишились работы или думаете, что сейчас самое время что-то изменить в карьерном плане — рассказываем, как найти новую работу, не нарушая режим самоизоляции. А за одним встать на биржу труда.

Используйте этот простой алгоритм для получения пособия и поиска работы

Используйте этот простой алгоритм для получения пособия и поиска работы

Шаг первый: регистрируемся на портале «Работа в России»

Портал «Работа в России» — это информационная система Федеральной службы по труду и занятости, где соискатель может найти работу, а работодатель — сотрудника. Для входа в систему нужно ввести логин и пароль от портала «Госуслуги».

Следующее действие — публикация резюме. Заполните все поля, чтобы для вас нашлось как можно больше вариантов. Из плюсов — не надо никуда нести копию трудовой, справку о среднем заработке. Достаточно лишь указать сферу и должность, в которой хотите трудиться, желаемую зарплату, образование, регион проживания и места, где вы работали раньше.

После сохранения резюме отправляется на проверку в службу занятости. Результаты будут отправлены на указанную вами электронную почту.

Шаг второй: заполнение заявления на пособие по безработице

После отправки резюме на проверку выбирайте пункт «Подать заявление» в строке «Встать на учёт в качестве безработного». Сначала проверьте правильность заполненных данных в появившемся окне. Если они не верны — зайдите на «Госуслуги» и внесите исправления. Далее в блоке «Резюме» выберете раннее опубликованное, а в блоке «Адрес места жительства» укажите действующий адрес регистрации (который указан в паспорте или справке). В блоке «Место оказания услуги» укажите центр занятости, с которым удобнее всего взаимодействовать и способ получения выплат. После нажатия на «Отправить заявление» — оно попадёт в базу. Подробный алгоритм действий также прописан на портале.

Пособие по безработице будет назначено на 11-й день, если за это время не удастся устроиться на новое место. Сумма выплат зависит от стажа и региона. Максимальный размер увеличен до 12 130 рублей без учёта районного коэффициента. Они положены тем, кого уволили и признали безработным с 1 марта 2020 года.

Регистрация в федеральной системе и постановка на учёт — это не заполнение десятка бумаг и столько же принесённых документов, всё проще

Регистрация в федеральной системе и постановка на учёт — это не заполнение десятка бумаг и столько же принесённых документов, всё проще

Самостоятельный поиск работы

Предложения о работе будут поступать в личный кабинет на портале. Но соискатель может сам искать для себя работу, указывая в поле поиска вакансию и откликаясь на предложения от работодателей. Это ускорит процесс и поможет найти что-то, возможно, интереснее вариантов службы занятости.

Найти работу можно не только на «Работе в России». Смотрите предложения на профильных HR-сайтах и телеграм-каналах, например:

«Антирабство» — вакансии и стажировки в разных сферах: от Mail.ru и Альфа-банка до торговых сетей.

«Норм работа» — вакансии для редакторов, писателей, копирайтеров, контент-маркетологов, SMM-специалистов.

«Вакансии для хороших людей» — канал с вакансиями в медиа, каждая из которых прошла строгую модерацию.

Главное помнить, что это — не государственные ресурсы, а, значит, к предложениям нужно относиться осторожнее, тщательно проверять данные о компаниях и не соглашаться на условия, которые кажутся подозрительно хорошими. Обязательно проговаривайте с работодателем закрепление ваших трудовых отношений документально или иными способами. Так вы сможете подстраховаться и не остаться без оплаты выполненной работы.

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