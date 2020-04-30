История успеха на двух страницах: как правильно составить резюме и «продать» себя работодателю

По словам соавтора популярной книги «Резюме на миллион» Михаила Притулы, соискателям не нужно относиться к резюме просто как к билету на собеседование: «Мне больше нравится сравнение с банкнотой: ваше резюме должно выглядеть на миллион долларов». Многие до сих пор пренебрегают элементарными правилами составления резюме, относятся к этому формально и потом удивляются, почему оно не «выстреливает». Какие ошибки допускают кандидаты и что следует учитывать — рассказали эксперты нашим коллегам из Зарплата.ру.
Всякое резюме в обязательном порядке содержит имя, фамилию и контактные данные соискателя, название должности, на которую он претендует, и список его достижений на предыдущих местах работы. С одной стороны, есть четкие правила, c другой — важно иметь индивидуальный почерк и не писать под копирку. В день рекрутеры просматривают десятки резюме, на каждое уходит в среднем по минуте, и стоит приложить усилия, чтобы их взгляд задержался именно на вашей визитке.
Не пишите лишнего
Задача резюме — продать работодателю ваши знания, умения, навыки и опыт, но всё должно быть уместным. Если привыкли заполнять анкеты в госучреждениях, держите себя в руках. Вы ведь не вписываете в резюме паспортные данные? Не надо указывать и почтовый адрес с индексом: навряд ли работодатель станет писать вам бумажные письма. Гендер, как правило, определяется по ФИО: зачем же отдельно уточнять «Пол: мужской»? Семейный статус и наличие у вас детей в большинстве случаев работодателя не интересуют. Пункт «Образование» лучше ставить после «Опыта работы»: работодателю важнее, на что вы способны, а не где учились. Есть мнение, что для многих вакансий вообще всё равно, есть ли у соискателя диплом.
— Такое мнение имеет право на существование, но вряд ли профессиональные HR-менеджеры его разделяют. Продуктивная деятельность сотрудников основана на их системном образовании, профильном для работодателя. Если такового нет, он будет вынужден инвестировать в развитие сотрудника дополнительные ресурсы. Это невыгодно, поэтому лучше сразу искать соискателя с базовым образованием, — рассуждает профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова.
В экономике знаний важной характеристикой потенциала соискателя считается его способность к обучению, скорость усвоения им новых компетенций, мотивация к развитию, подчеркивает Елена Яхонтова. В пункте «Дополнительное образование» перечислите курсы, тренинги и семинары, которые помогли вам прокачать навыки и повысить квалификацию. Выберите самое важное, даже если тянет похвастаться списком на полторы страницы, и только то, что непосредственно относится к вашей профессии. Курс видеолекций «Фильмы Пазолини», может быть, и классный, но как он вам поможет устроиться начальником планово-экономического отдела?
«Рекрутер быстро потеряет интерес к резюме, в котором много информации, не имеющей прямого отношения к конкретной вакансии»
Елена Яхонтова, профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС
— Также важно помнить, что наличие логики всегда вызывает интерес при чтении, а ее отсутствие — наоборот, вызывает вопросы к соискателю. Например, если он получил образование в сфере гостиничного бизнеса, а претендует на должность торгового представителя. Или зачем финансовый аналитик потратил, согласно резюме, так много сил и времени на обучение психологии манипуляции, — приводит пример Елена Яхонтова.
Учитывайте контекст
Центральный компонент резюме — успехи и достижения в каждой компании, где работал соискатель. Указывать их необходимо максимально подробно и детально, но своими словами и без затертых конструкций. Во-первых, рекрутер поймет, если вы лениво скопируете в описание функционала строчки должностной инструкции. Во-вторых, цифры и конкретика всегда привлекают сильнее красивых абстракций. Фраза «За месяц увеличил объемы продаж на 38%» выглядит убедительнее, чем «Зарекомендовал себя как достойный профессионал». По резюме можно понять, находится человек в активном поиске работы или оно просто висит на всех сайтах «на всякий случай», отмечает бизнес-тренер и HR-консультант Жанна Косолапова, преподаватель РАНХиГС, РШУ и корпоративного института ПАО «Газпром».
— Если человек активно ищет работу, логично под каждую вакансию, на которую он откликается, сделать кастомизированное резюме. Которое не будет отличаться радикально, но при этом будет содержать акценты, которые соискатель прочитает в вакансии. И отредактирует свое резюме так, чтобы сделать его привлекательным для этой конкретной вакансии именно в этой компании. В наше время нужно уметь быть гибким и адаптивным, — поясняет Жанна Косолапова.
Составить резюме, соответствующее вакансии, бывает сложно не только из-за лени или выученной беспомощности («Я же в этом не разбираюсь»). Оптимальная длина резюме — полторы-две страницы. Зачастую же соискатели пытаются перечислить всё, что им кажется интересным, и начинают писать мемуары. Хотя стоит, включив критическое мышление, отбирать ключевые компетенции и самые важные факты профессиональной биографии. А многих, наоборот, ставит в ступор необходимость самому определить свои достижения.
— К сожалению, так сложилось, что Россия — страна людей, которых долгое время били по рукам и говорили: «Куда ты лезешь? Чего ты высовываешься? Успокойся, не дергайся, помолчи». Из-за таких культурологических особенностей у нас мало людей с высокой самооценкой, — объясняет эксперт. — Это напрямую влияет на низкую культуру устройства на работу: нас просто не научили красиво, грамотно, без выпячивания рассказывать о себе.
«А резюме — не место для скромничания. И те, кто будет бояться красиво рассказать о себе, будут проигрывать»
Жанна Косолапова, бизнес-тренер и HR-консультант
— А компании будут недополучать этих скромников, хотя те, как работники, могут быть наиболее привлекательны, потому что скромники, как правило, хорошие исполнители, — говорит Жанна Косолапова.
Если в графе «Профессиональные навыки» вы перечисляете коммуникабельность, ответственность, пунктуальность и аккуратность, сразу понятно: оригинальность — это не про вас. Не нужно «списывать», пишите про себя, но так, чтобы рекрутер не уличил вас в банальности. «Стрессоустойчивость» — обезличенно и уныло. «Могу отвечать на пятьсот звонков в день, неизменно оставаясь вежливой» — звучит ярче и понятнее, не правда ли? Опять же важна уместность: если вы знаете башкирский язык, не надо этим хвастаться, только если не стремитесь попасть в компанию, где все разговаривают на башкирском.
Не допускайте ошибок
Перед обнародованием резюме лучше несколько раз проверить себя на ошибки. И грамотные люди допускают опечатки, которые могут испортить впечатление от соискателя, даже если он не собирается работать корректором. Контактные данные — мобильный телефон и электронную почту — можно продублировать в финале: это маленькое проявление заботы оценит рекрутер, которому не придется скролить вашу визитку в начало. Если вы отправляете ее на e-mail, уделите внимание тексту в теле письма. «Хочу к вам на работу, резюме во вложении» — не вариант.
«Сопроводительное письмо — своего рода "трейлер" к резюме, акцентирующий внимание на важных качествах, уровне квалификации, достижениях»
Екатерина Шандина, менеджер по работе с персоналом Академии Ростеха
— В нем можно продемонстрировать желание занять конкретную позицию в компании. Письмо должно быть лаконичным, чтобы на прочтение уходило не более 15–30 секунд. Не дублируйте письма-шаблоны — это неуважение по отношению к работодателю. И не надо пересказывать резюме. Кратко изложите, на какую вакансию претендуете, откуда узнали о ней, какими навыками обладаете и чем отличаетесь от других, — советует менеджер по работе с персоналом Академии Ростеха Екатерина Шандина.
Механизм публикации резюме на сайтах поиска работы плюс-минус одинаковый, рассказывает продакт-менеджер Зарплаты.ру Наталья Кунгурова. Соискатель или заполняет форму непосредственно на сайте, или переносит резюме с другого сайта (на ряде ресурсов есть такая возможность), или загружает собственный docx-файл. Программа-парсер распознает текст и раскладывает составляющие по полочкам, заполняя стандартную форму за вас.
— Право создания и редактирования резюме полностью на стороне соискателя. Мы никак не влияем на то, что человек пишет. Конечно, в разумных пределах: если это не какая-нибудь ерунда, с нецензурной лексикой или запрещенным контентом. Эти типичные ошибки находятся обычно на стадии автоматической модерации. Если сайт не отклонил резюме, оно доходит до модератора, который отсматривает какие-то специфические вещи. Например, когда человек под видом резюме на самом деле пытается разместить объявление. Но это всегда постмодерация, здесь мы опять же на стороне соискателя, — комментирует Наталья Кунгурова.
Креативьте в меру
Большинство job-сайтов настаивают на стандартной форме резюме, потому что так удобнее работодателям. Многие из них используют автоматические CRM-системы, которые зачастую агрегируют нужные резюме одновременно с нескольких сайтов. И, конечно, рекрутерам удобно, когда данные содержатся в унифицированном виде и можно быстро пробежаться по таблице в поисках нужного кандидата. Кажущееся вам стильным резюме в виде инфографики или презентации лучше оставить для поиска работы в социальных сетях, если вы уверены, что ваш креатив оценят.
— Даже соискателям творческих специальностей нужно осторожнее использовать необычную самопрезентацию. С креативностью тоже важно не переусердствовать. Нестандартное резюме, как и стандартное, должно иметь структуру и быть легко читаемым. Работодатель должен без труда понять, какой у вас опыт работы, образование, знания и навыки, — предупреждает Екатерина Шандина.
«Если распознать информацию сложно, даже самое креативное резюме попадет в корзину»
Екатерина Шандина, менеджер по работе с персоналом Академии Ростеха
Увлекаясь творчеством, соискатели допускают досадные ошибки с точки зрения восприятия их резюме. Например, начинают экспериментировать с цветом: белый шрифт на бирюзовом фоне — возможно, это красиво, но читать текст трудно. Рынок рекрутмента в принципе очень консервативен и не принимает подобных изысков, говорит Жанна Косолапова. Если директор по производству напишет резюме на обертке от шоколада, в большинстве случаев его просто не поймут. Где-то креатив практикуют даже работодатели: объявляя о вакансии IT-специалиста, компания зашивает в сайт код, который кандидат должен найти и разгадать — так он может стать ее сотрудником, даже не высылая резюме.
— В целом большинство участников рынка работает «по старинке», хотя тенденция к изменениям есть. Из прошлогоднего исследования «Делойта» следует, что из-за развития технологий требования к резюме, скорее всего, будут меняться. На рынок труда выходят «игреки» и «зеты», выросшие в мире компьютеров и интернета. Они с технологиями на ты, и им комфортнее, чем «иксам», сделать видеорезюме, хотя далеко не все компании готовы это принять, — уточняет Жанна Косолапова.
Из-за всё более активного использования искусственного интеллекта и машинного обучения в будущем даже структура резюме может стать совсем другой. Технологии влияют и на его восприятие работодателем. Используя поиск по ключевым словам и анализ данных, компьютер не пропустит то, что проглядит рекрутер. Когда ваше резюме оценивает не живой человек, а машина, у него больше шансов — если оно, конечно, грамотно составлено.