Тема поиска работы сейчас очень актуальна. Многие предприятия не работают, люди сидят без заработков. Каким сферам тяжелее всего и в каких, наоборот, требуются сотрудники? Как правильно встать на учёт на бирже труда? На все эти вопросы в прямом эфире в Instagram 76.RU ответила директор департамента государственной службы занятости населения Ярославской области Лаура Зудина.

— Отразилась ли ситуация с коронавирусом на количестве безработных в регионе?