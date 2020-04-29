Тема поиска работы сейчас очень актуальна. Многие предприятия не работают, люди сидят без заработков. Каким сферам тяжелее всего и в каких, наоборот, требуются сотрудники? Как правильно встать на учёт на бирже труда? На все эти вопросы в прямом эфире в Instagram 76.RU ответила директор департамента государственной службы занятости населения Ярославской области Лаура Зудина.
— Отразилась ли ситуация с коронавирусом на количестве безработных в регионе?
— Конечно, проблема распространения коронавирусной инфекции внесла коррективы во многие сферы жизнедеятельности. Пострадали практически все отрасли экономики. Это не могло не отразиться на ситуации на рынке труда. Если на начало апреля у нас было около
— Люди каких профессий сейчас чаще всего обращаются за помощью в трудоустройстве?
— Обращаются люди из разных сфер. Есть, конечно, наиболее пострадавшие отрасли — туризм, гостиничный бизнес, перевозки. Но при этом многие всё-таки ждут возвращения к нормальной деятельности после отмены нерабочих дней, стараются сохранить своих работников. Среди тех, кто встаёт у нас на учёт, совсем немного сотрудников, уволенных по сокращению. Больше тех, кто уволился по собственному желанию или по соглашению сторон. Есть те, кто был вынужден отказаться от предпринимательской деятельности. При этом наиболее уязвимыми являются люди, которые работали неофициально. По закону при постановке на учёт в службе занятости они попадают в категорию длительно не работавших граждан. Им предлагается любая работа, независимо от их квалификации. И пособие по безработице для них на данный момент предусмотрено самое минимальное.
— В каких-то сферах, наоборот, есть спрос на сотрудников?
— Сейчас мы наблюдаем отрицательную динамику по количеству вакансий. Главной задачей работодателей является сохранение существующих кадров, а вот они новых практически не берут на работу. С начала апреля у нас было около
Практически всегда есть вакансии в сфере медицины. Особенно востребован младший медперсонал. Спрос в этом секторе обычно превышает предложение. Есть востребованность в работниках у компаний, которые оказывают клининговые услуги. Также в настоящее время активно развиваются дистанционные формы оказания услуг. Например, многие кафе, рестораны работают на вынос. Соответственно, есть спрос на курьеров, водителей. Практически всегда востребованы швеи. Вообще хочется отметить, что работу можно найти всегда. Всё зависит от того, насколько остро для человека стоит проблема занятости, готов ли он работать в тех сферах, где нужны сотрудники. Для тех, кто хотел бы поменять сферу деятельности, но не знает, что выбрать, мы проводим профориентационную работу. Также сотрудники службы занятости готовы оказать психологическую, соцадаптационную поддержку.
— Как встать сейчас на учет в службу занятости?
— Чтобы в условиях распространения коронавируса сохранить здоровье граждан, у нас на период режима повышенной готовности принят временный порядок работы, предусматривающий дистанционное взаимодействие с соискателями. Зарегистрироваться в органах службы занятости населения можно на портале информационно-аналитической системы «Общероссийская база вакансий "Работа в России"». Здесь можно заполнить заявление и приложить к нему резюме. На рассмотрение заявки нам дается
Перерегистрация также происходит дистанционно — по телефону в назначенные даты.
Все возникающие вопросы можно задать по номерам телефонов центров занятости населения в вашем районе или по телефону горячей линии департамента занятости:
Кто не может быть признан безработным
По закону не могут быть признаны безработными с назначением пособия по безработице следующие категории:
- работающие по трудовому договору;
- выполняющие работу за вознаграждение;
- зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей;
- нотариусы, адвокаты;
- занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам;
- выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера;
- избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность;
- проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу, а также службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации;
- обучающиеся по очной форме обучения, включая обучение по направлению государственной службы занятости населения;
- временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью, отпуском, переподготовкой, повышением квалификации, приостановкой производства, вызванной забастовкой, призывом на военные сборы, привлечением к мероприятиям, связанным с подготовкой к военной службе (альтернативной гражданской службе), исполнением других государственных обязанностей или иными уважительными причинами;
- являющиеся учредителями (участниками) организаций;
- являющиеся членами крестьянского (фермерского) хозяйства;
- получающие пенсию по старости (по возрасту), за выслугу лет, в том числе досрочно назначенную;
- зарегистрированные по месту пребывания, а не по месту жительства.