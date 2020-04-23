Рынок труда меняется и за год, вероятно, трансформируется до неузнаваемости. Эксперты портала Зарплата.ру проанализировали резюме и вакансии за полтора месяца, чтобы определить, в каких сферах больше всего предложений для тех, кто сегодня ищет работу, и какие направления являются самыми популярными среди соискателей.
Падение количественных показателей с начала марта наблюдается практически во всех отраслях. Сильнее всего «просели» сфера общественного питания, работа в некоммерческих организациях и госслужба. Исключение составляют сельское хозяйство, где есть традиционный для весеннего периода сезонный пик, и сфера страхования, в которой увеличение количества резюме можно объяснить эффектом от захода в регионы федеральной страховой компании.
Работаем, не останавливаемся
По данным Зарплаты.ру, в топ-5 сфер, которые активнее всего продолжают нанимать работников в период кризиса, входят розничная торговля, медицина и фармация, охранная деятельность, строительство и сфера услуг. К последней категории относятся все профессии, связанные с уборкой и санитарной обработкой помещений, уточняет руководитель департамента продаж Зарплаты.ру Ольга Базарова: по ее словам, «рестораны, кафе, общепит» занимают отдельную строчку.
— Не останавливают наём работников прежде всего функционирующие отрасли, которым официально разрешило работать правительство. Сфера строительства весной и летом всегда активизируется: при круглогодичной работе здесь всё равно можно наблюдать сезонный пик. И востребованность медицинских специалистов в период пандемии выглядит закономерно и логично, — говорит Ольга Базарова.
Президентский указ о «нерабочих днях» не распространялся и на фармкомпании, производящие лекарственные препараты. Сегодня, когда на рынок вышло большое количество специалистов, они с удвоенной силой занимаются подбором персонала. При этом фармпроизводство — сложная и специфическая отрасль, которая строго регламентируется и контролируется, поэтому новички должны пройти обучение по индивидуальным программам.
— Никто, грубо говоря, с улицы не может прийти и сразу начать работать, даже если раньше он трудился в другой фармкомпании, — подчеркивает директор по персоналу АО ПФК «Обновление» Мария Конькова. — Если раньше такие узкие сферы, как наша, были вынуждены вести себя более гибко и в чем-то подстраиваться под кандидата, то сегодня мы как раз находимся в положении работодателя, который может выбирать. Сейчас у нас есть возможность принять лучших из представленных кандидатов.
Рабочая сила до востребования
Наибольшее количество просмотров на Зарплате.ру зафиксировано в последние недели у вакансий, относящихся к рабочему персоналу и сфере автотранспорта. Последняя даже вышла в лидеры, притом что у рабочего персонала предлагаемых вакансий в три раза больше. В топ-5 самых востребованных также входят категории «продажи, сбыт и оптовая торговля» (прежде всего ритейлеры), «логистика, склад, закупки» (сюда относятся и курьерские услуги, которые в период самоизоляции предсказуемо пользуются большой популярностью) и «промышленность».
В этом списке востребованных у соискателей отраслей нет ничего удивительного, спрос в основном предъявляется на работников, которых можно объединить понятием «рабочие массовых профессий», комментирует доктор экономических наук Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС.
— Эти люди, в общем-то, не претендуют на особо высокие заработки и не обладают высокой квалификацией. Но в этих сферах от кандидатов и не требуется особой подготовки. Чего нельзя сказать про промышленность: в этой достаточно широкой по профилю отрасли могут быть задействованы как низкоквалифицированные работники, так и специалисты средней и высокой квалификации. Тот факт, что промышленность остается сегодня объектом амбиций для соискателей, я считаю позитивным моментом. Развитие именно этой сферы было бы очень полезно для нашей экономики в настоящее время, — подчеркивает Александр Щербаков.
Плюс рабочего персонала в том, что эти сотрудники могут работать практически на любом предприятии и почти везде будут востребованы.
— Эта сфера никогда не снижает свою актуальность: люди ищут возможность подработки здесь и сейчас, хотят получить заработанные деньги как можно быстрее, традиционно это сегмент с высокой текучкой, — отмечает Ольга Базарова.
В то же время в период кризиса низкоквалифицированные работники, как правило, попадают под сокращение первыми.
— С другой стороны, здесь всё зависит от региона. У нас в Татарстане, например, до кризиса был как раз дефицит рабочего персонала. Рабочих невозможно было найти и нанять, промышленные компании друг у друга переманивали сотрудников. Я не могу однозначно утверждать, что именно рабочий персонал находится сейчас под большим риском, — говорит Денис Заикин, ректор Международного института техники, технологии и управления.
Александр Прохоров в своей книге «Русская модель управления» рассуждает, что в России при сокращениях в период кризиса предприятия предпочитают скорее избавляться не от самых непродуктивных сотрудников, а от наиболее защищенных, пересказывает ректор МИТТУ.
— «У тебя муж зарабатывает, ты можешь и дома посидеть» — логика у работодателя такая. Не всё так однозначно, на рынок труда могут попадать действительно ценные кадры, — поясняет Денис Заикин.
Не время для прогнозов
Как изменится в течение года список самых востребованных отраслей, предсказать сложно. Многие сферы находятся в подвешенном состоянии, развитие ситуации от них не зависит, поэтому они ориентируются на внешние изменения. Все компании учатся работать удалённо, переводя всё, что можно, в онлайн.
«Те проекты, которые покажут высокую эффективность, могут остаться в таком формате и после выхода из самоизоляции»
Ольга Базарова, руководитель департамента продаж Зарплаты.ру
Период пандемии показал работодателям плюсы удаленки, и с их стороны будет увеличиваться спрос на тех, кто способен работать дистанционно, уверен профессор РАНХиГС Александр Щербаков:
«Все работники, связанные с информационными технологиями, например, будут востребованы в большей степени, чем раньше»
Александр Щербаков, профессор РАНХиГС
Пережив очередной кризис, большинство россиян будут стремиться найти прежде всего стабильную работу, считает Мария Конькова. По ее словам, не исключено, что страна вернется к советской схеме «50 лет на одном заводе»:
— И, если честно, меня как человека, работающего в сфере производства, это больше радует, чем печалит, — признается она.
«Выбирая работу, люди, как правило, выбирают комфортные для себя условия — то, что они уже умеют, уже делали и получали за это деньги»
Денис Заикин, ректор Международного института техники, технологии и управления
— Это их ресурс и опыт. Но всегда можно обогатить свою модель компетенций чем-то новым и интересным. Лучше начать пытаться зарабатывать, чем сидеть и ждать, когда появится удобная работа, — утверждает Денис Заикин. — Всё зависит от готовности приобрести новые навыки, приспособиться к реалиям и начать зарабатывать деньги вне зависимости от своей профессии. Вообще человек два-три раза меняет карьеру за жизнь, и это нормально. Просто подумайте, что вы еще умеете, кроме того, чтобы приходить на работу с восьми до пяти и делать, что говорят.