Во время распространения новой коронавирусной инфекции вырос спрос на услуги доставки. Из-за этого на «Почте России» появились вакансии в почтово-логистической сфере.



Всё это совпало с тяжёлой экономической обстановкой в России и в регионе. И теперь почтовики приглашают к себе тех, кто остался без работы.



— Мы готовы поддержать всех, кто в новой экономической ситуации остался без работы, и предлагаем вакансии на территории всей Ярославской области, — сообщил пресс-секретарь УФПС Ярославской области Геннадий Додохов. — Большую часть новых сотрудников мы ищем на должности почтальона, оператора по работе с клиентами и водителя почтового транспорта.

