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Почтовые сотрудники сейчас очень востребованы

Почтовые сотрудники сейчас очень востребованы

Во время распространения новой коронавирусной инфекции вырос спрос на услуги доставки. Из-за этого на «Почте России» появились вакансии в почтово-логистической сфере.

Всё это совпало с тяжёлой экономической обстановкой в России и в регионе. И теперь почтовики приглашают к себе тех, кто остался без работы.

— Мы готовы поддержать всех, кто в новой экономической ситуации остался без работы, и предлагаем вакансии на территории всей Ярославской области, — сообщил пресс-секретарь УФПС Ярославской области Геннадий Додохов. — Большую часть новых сотрудников мы ищем на должности почтальона, оператора по работе с клиентами и водителя почтового транспорта.

На почте обещают, что всех трудоустроят официально. Для тех, кто в связи с текущими обстоятельствами находится в длительном отпуске, возможно совмещение. Отдел подбора и обучения персонала готов проводить собеседования с каждым желающим.

А ещё в новых условиях стали появляться вакансии по работе на удалёнке.

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