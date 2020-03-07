«По локоть в золоте»: ярославцы показали, как работа изменила их руки

Труд не может не отразиться на внешнем виде рук Фото: Мария Куликова

Ваша работа влияет на ваши руки? Не думали об этом? А она меняет их. Да ещё как! Сегодня мы продолжаем наш рубрику «По рукам!». И смотрим на руки людей и на их работу. А в целом, конечно, на историю жизни.

Друзья, а покажите ваши руки и расскажите о вашей работе? Присылайте фото на редакционный номер 8 905 645 92 32 (Telegram, WhatsApp, Viber). Валерия Тимофеева, мастер по маникюру

Валерия с детства ухаживает за руками Фото: Мария Куликова

— Я с самого детства обращала внимание на ухоженность рук и маникюр. А в подростковом возрасте просила маму, чтобы она разрешила мне сделать модный тогда френч на мой день рождения. Но сейчас я поняла: если ты мастер по маникюру, то у тебя он не будет идеален. Я работаю в перчатках, но они рвутся, и тогда лак попадает на мои ногти, а пилка их повреждает. Кроме того, себе самой настолько тяжело делать маникюр, что на это уходит 3–4 часа. Получается иногда, что сапожник без сапог.

Ирина, ювелир

Фото: Мария Куликова

— У ювелиров руки всегда то в серебряной или золотой пыли, то в пасте. Они бывают грязными по локоть. И люди удивляются, как я хожу с маникюром, гель-лаком. Обычный лак исчезнет за полдня, несмотря на то что работаю в перчатках. Но я считаю, не важно, чем ты занимаешься, важно желание держать руки всегда чистыми и опрятными. Несмотря на недостатки профессии, я поняла, что это мое, как только услышала, что в Ярославле проводят обучение ювелирному делу. И за 7 лет работы не разочаровалась в профессии.

Анна Постникова, учитель русского языка и литературы

— В школе работаю уже 20 лет. Мечта об этой профессии появилась еще в 6 классе. Проверка тетрадей, наверное, больше всего влияет на руки учителя. Сначала их нужно донести до дома, а затем отметить все ошибки, поставить оценки, написать рекомендации. И часто это тетради не одного класса и даже не двух. А на уроках постоянно пользуюсь мелом, что очень сильно сушит руки.



Семён Ястребов, самбист



— Самбо я занимаюсь больше половины своей жизни — 13 лет. В моем понимании самбо — больше, чем спорт. Это жизненная философия, которая не только не мешает, но и помогает человеку быть всесторонне развитым, закаляет характер. Если перейти от поэзии борьбы к её прозе, то борец рано или поздно сталкивается с травмами. И знаю, что такое больные пальцы. Захваты за борцовскую куртку являются одним из основных элементов поединка. Самбиста со стажем можно узнать по кистям.



Константин Сафонов, шофёр

