Праздники и каникулы: как в Ярославской области будут отдыхать взрослые и дети весной и летом — 2020

В честь Дня защитника Отечества в этом году трудящаяся часть страны будет отдыхать сразу три дня. Праздники затянутся на субботу, воскресенье и понедельник. И лишь во вторник, 25 февраля, всем придется вернуться на рабочие места.
Следующие затяжные выходные случатся со страной через две недели: в честь Международного женского дня отдохнем 7, 8 и 9 марта. И снова на работу пойдём лишь во вторник.
К концу месяца будет счастье школьникам.
— Период каникул каждая школа определяет самостоятельно, но в принципе по региону они намечены с 21 марта на 7 дней, — сообщили в департаменте образования Ярославской области.
Внезапный выходной появился и в апреле. Президент России Владимир Путин пообещал сделать выходным день, в который пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
В мае отдохнем сначала пять дней — с 1-го по 5-е (это за Праздник весны и труда), а потом еще три — с 9-го по 11-е (в честь Дня Победы).
Летом школьники снова уйдут на каникулы. Но затяжные выходные ждут и взрослых, правда, только в июне: с 12-го по 14-е число. Осенью будет лишь один праздничный день — 4 ноября. Он выпал в этом году на среду.