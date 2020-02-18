Праздники и каникулы: как в Ярославской области будут отдыхать взрослые и дети весной и летом — 2020

В этом году россиянам президент пообещал сделать весной ещё один выходной

В честь Дня защитника Отечества в этом году трудящаяся часть страны будет отдыхать сразу три дня. Праздники затянутся на субботу, воскресенье и понедельник. И лишь во вторник, 25 февраля, всем придется вернуться на рабочие места.



Следующие затяжные выходные случатся со страной через две недели: в честь Международного женского дня отдохнем 7, 8 и 9 марта. И снова на работу пойдём лишь во вторник.



К концу месяца будет счастье школьникам.



— Период каникул каждая школа определяет самостоятельно, но в принципе по региону они намечены с 21 марта на 7 дней, — сообщили в департаменте образования Ярославской области.

