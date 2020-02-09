Воспитанные и обожжённые: как работа меняет руки людей

Говорят, что глаза могут многое рассказать о человеке. Но руки ещё красноречивее: возраст, профессия, увлечения — и это только малая часть характеристик.
Сегодня мы запускаем новый сериал «По рукам!». Изучаем руки ярославцев. Давайте посмотрим, как выглядят руки людей разных профессий, в каждой из которых есть свои тонкости.
Алексей, пекарь:
— Каждый день мы приходим в пекарню в четыре утра, чтобы к открытию вся выпечка была готова. Мне нравится заниматься кулинарией, хотя это и нетипично для парня. Я быстро научился выпекать разные хлебобулочные изделия. Вы сказали, что у меня длинные пальцы, как у пианиста? Но они все в ожогах от печки...
Елена, библиотекарь:
— Я уже 36 лет работаю в библиотеке, пришла сюда студенткой исторического факультета и осталась на всю жизнь. Библиотекарь — творческая и разносторонняя профессия. А насколько она будет интересной, зависит только от вас. Правда, от книжной пыли и работы со старыми изданиями руки постоянно сухие, поэтому нельзя обойтись без увлажняющего крема.
Ирина, швея:
— Шитьё — это моё призвание, поэтому я выбрала именно эту профессию. Работаю в ателье «Берёзка» уже 40 лет. Мы выполняем самые разные заказы: от сапог до шляп. Постоянная работа с ножницами деформирует пальцы, но кропотливый труд делает человека более сосредоточенным и терпеливым.
Алексей, сверловщик по металлу:
— Это травмоопасная работа, зачастую травмы происходят именно с руками. Во время работы сверло сильно нагревается, а металлическая стружка от детали отлетает в разные стороны. Поэтому необходимо защищать глаза и руки, но и этого бывает недостаточно. При таком труде кожа рук грубеет, а ещё после работы руки нужно отмывать специальными моющими пастами с песком, поэтому они со временем претерпевают изменения не в лучшую сторону.
Ульяна, пианистка:
— С детства занимаюсь музыкой, всегда работаю руками. Это целое искусство — владеть движениями собственных рук. Существуют особые правила, каноны, что руки пианиста должны быть длинными, пластичными, я считаю мои руки далеки от идеала. Самый большой минус рук музыканта состоит в том, что ногти всегда должны быть короткими и маникюр должен отсутствовать. Это печально, особенно когда маникюр стал модным явлением и мои подружки в месяц могут сделать его несколько раз, а я — ни одного.
Сергей, волейболист:
— Начал тренироваться ещё в школе, продолжил в колледже. В общей сложности занимаюсь уже 4 года. Любой спорт имеет свои риски, каждую тренировку мы можем травмироваться, от этого никто не застрахован. Я привык к тому, что постоянно приходится бинтовать, фиксировать пальцы рук. А вообще, гораздо опаснее, когда вылетает плечо из сустава. Моя сестра медик, поэтому после каждой игры она делает мне массаж рук, после этого они становятся как новые.
Олег, программист:
— Программирование — отличная сфера для развития в современном мире. Тем более я люблю создавать что-то новое и полезное для людей. Работаю программистом семь лет, а увлекаюсь этим ещё со школы. Клавиатура развивает мелкую моторику рук, но при этом долгая работа за компьютером вредит здоровью. Главное — не экономить на технике и делать гимнастику для рук и глаз.
Анна, танцовщица:
— Помню, когда я была маленькой, всегда начинала танцевать, если слышала музыку. Это сложный процесс, на это уходят годы, легкость движений рук вырабатывается долго. Зато потом эта необыкновенная пластика никуда не уходит, она становится твоей визитной карточкой, она украшает тебя. Пожалуй, профессия танцора — одна из немногих, где руки только преображаются, становятся, как говорят танцоры, «воспитанными», пластичными. Поэтому такими руками можно гордиться!