Воспитанные и обожжённые: как работа меняет руки людей

Профессия накладывает отпечаток на руки, которые не боятся работы Фото: Мария Куликова

Говорят, что глаза могут многое рассказать о человеке. Но руки ещё красноречивее: возраст, профессия, увлечения — и это только малая часть характеристик. Сегодня мы запускаем новый сериал «По рукам!». Изучаем руки ярославцев. Давайте посмотрим, как выглядят руки людей разных профессий, в каждой из которых есть свои тонкости.

Руки пекаря Фото: Мария Куликова

Алексей, пекарь:

— Каждый день мы приходим в пекарню в четыре утра, чтобы к открытию вся выпечка была готова. Мне нравится заниматься кулинарией, хотя это и нетипично для парня. Я быстро научился выпекать разные хлебобулочные изделия. Вы сказали, что у меня длинные пальцы, как у пианиста? Но они все в ожогах от печки...



Руки библиотекаря Фото: Мария Куликова

Елена, библиотекарь:

— Я уже 36 лет работаю в библиотеке, пришла сюда студенткой исторического факультета и осталась на всю жизнь. Библиотекарь — творческая и разносторонняя профессия. А насколько она будет интересной, зависит только от вас. Правда, от книжной пыли и работы со старыми изданиями руки постоянно сухие, поэтому нельзя обойтись без увлажняющего крема.



Руки швеи Фото: Мария Куликова

Ирина, швея:

— Шитьё — это моё призвание, поэтому я выбрала именно эту профессию. Работаю в ателье «Берёзка» уже 40 лет. Мы выполняем самые разные заказы: от сапог до шляп. Постоянная работа с ножницами деформирует пальцы, но кропотливый труд делает человека более сосредоточенным и терпеливым.

Руки сверловщика по металлу Фото: Мария Куликова

Алексей, сверловщик по металлу: — Это травмоопасная работа, зачастую травмы происходят именно с руками. Во время работы сверло сильно нагревается, а металлическая стружка от детали отлетает в разные стороны. Поэтому необходимо защищать глаза и руки, но и этого бывает недостаточно. При таком труде кожа рук грубеет, а ещё после работы руки нужно отмывать специальными моющими пастами с песком, поэтому они со временем претерпевают изменения не в лучшую сторону.



Руки пианистки Фото: Мария Куликова

Ульяна, пианистка:

— С детства занимаюсь музыкой, всегда работаю руками. Это целое искусство — владеть движениями собственных рук. Существуют особые правила, каноны, что руки пианиста должны быть длинными, пластичными, я считаю мои руки далеки от идеала. Самый большой минус рук музыканта состоит в том, что ногти всегда должны быть короткими и маникюр должен отсутствовать. Это печально, особенно когда маникюр стал модным явлением и мои подружки в месяц могут сделать его несколько раз, а я — ни одного.



Руки волейболиста Фото: Мария Куликова

Сергей, волейболист:

— Начал тренироваться ещё в школе, продолжил в колледже. В общей сложности занимаюсь уже 4 года. Любой спорт имеет свои риски, каждую тренировку мы можем травмироваться, от этого никто не застрахован. Я привык к тому, что постоянно приходится бинтовать, фиксировать пальцы рук. А вообще, гораздо опаснее, когда вылетает плечо из сустава. Моя сестра медик, поэтому после каждой игры она делает мне массаж рук, после этого они становятся как новые.

Руки программиста Фото: Мария Куликова

Олег, программист:



— Программирование — отличная сфера для развития в современном мире. Тем более я люблю создавать что-то новое и полезное для людей. Работаю программистом семь лет, а увлекаюсь этим ещё со школы. Клавиатура развивает мелкую моторику рук, но при этом долгая работа за компьютером вредит здоровью. Главное — не экономить на технике и делать гимнастику для рук и глаз.



Руки танцовщицы Фото: Мария Куликова