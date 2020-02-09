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Воспитанные и обожжённые: как работа меняет руки людей

Изучаем необыкновенные руки ярославцев

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Профессия накладывает отпечаток на руки, которые не боятся работы

Профессия накладывает отпечаток на руки, которые не боятся работы

Говорят, что глаза могут многое рассказать о человеке. Но руки ещё красноречивее: возраст, профессия, увлечения — и это только малая часть характеристик. 

Сегодня мы запускаем новый сериал «По рукам!». Изучаем руки ярославцев. Давайте посмотрим, как выглядят руки людей разных профессий, в каждой из которых есть свои тонкости.

Руки пекаря

Руки пекаря

Алексей, пекарь:

— Каждый день мы приходим в пекарню в четыре утра, чтобы к открытию вся выпечка была готова. Мне нравится заниматься кулинарией, хотя это и нетипично для парня. Я быстро научился выпекать разные хлебобулочные изделия. Вы сказали, что у меня длинные пальцы, как у пианиста? Но они все в ожогах от печки...

Руки библиотекаря

Руки библиотекаря

Елена, библиотекарь:

— Я уже 36 лет работаю в библиотеке, пришла сюда студенткой исторического факультета и осталась на всю жизнь. Библиотекарь — творческая и разносторонняя профессия. А насколько она будет интересной, зависит только от вас. Правда, от книжной пыли и работы со старыми изданиями руки постоянно сухие, поэтому нельзя обойтись без увлажняющего крема.

Руки швеи

Руки швеи

Ирина, швея:

— Шитьё — это моё призвание, поэтому я выбрала именно эту профессию. Работаю в ателье «Берёзка» уже 40 лет. Мы выполняем самые разные заказы: от сапог до шляп. Постоянная работа с ножницами деформирует пальцы, но кропотливый труд делает человека более сосредоточенным и терпеливым.

Руки сверловщика по металлу

Руки сверловщика по металлу

Алексей, сверловщик по металлу:

— Это травмоопасная работа, зачастую травмы происходят именно с руками. Во время работы сверло сильно нагревается, а металлическая стружка от детали отлетает в разные стороны. Поэтому необходимо защищать глаза и руки, но и этого бывает недостаточно. При таком труде кожа рук грубеет, а ещё после работы руки нужно отмывать специальными моющими пастами с песком, поэтому они со временем претерпевают изменения не в лучшую сторону.

Руки пианистки

Руки пианистки

Ульяна, пианистка:

— С детства занимаюсь музыкой, всегда работаю руками. Это целое искусство — владеть движениями собственных рук. Существуют особые правила, каноны, что руки пианиста должны быть длинными, пластичными, я считаю мои руки далеки от идеала. Самый большой минус рук музыканта состоит в том, что ногти всегда должны быть короткими и маникюр должен отсутствовать. Это печально, особенно когда маникюр стал модным явлением и мои подружки в месяц могут сделать его несколько раз, а я — ни одного.

Руки волейболиста

Руки волейболиста

Сергей, волейболист:

— Начал тренироваться ещё в школе, продолжил в колледже. В общей сложности занимаюсь уже 4 года. Любой спорт имеет свои риски, каждую тренировку мы можем травмироваться, от этого никто не застрахован. Я привык к тому, что постоянно приходится бинтовать, фиксировать пальцы рук. А вообще, гораздо опаснее, когда вылетает плечо из сустава. Моя сестра медик, поэтому после каждой игры она делает мне массаж рук, после этого они становятся как новые.

Руки программиста

Руки программиста

Олег, программист:

— Программирование — отличная сфера для развития в современном мире. Тем более я люблю создавать что-то новое и полезное для людей. Работаю программистом семь лет, а увлекаюсь этим ещё со школы. Клавиатура развивает мелкую моторику рук, но при этом долгая работа за компьютером вредит здоровью. Главное — не экономить на технике и делать гимнастику для рук и глаз.

Руки танцовщицы

Руки танцовщицы

Анна, танцовщица:

— Помню, когда я была маленькой, всегда начинала танцевать, если слышала музыку. Это сложный процесс, на это уходят годы, легкость движений рук вырабатывается долго. Зато потом эта необыкновенная пластика никуда не уходит, она становится твоей визитной карточкой, она украшает тебя. Пожалуй, профессия танцора — одна из немногих, где руки только преображаются, становятся, как говорят танцоры, «воспитанными», пластичными. Поэтому такими руками можно гордиться!

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рукиработа
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КОММЕНТАРИИ (3)

ваш господин
9 фев 2020 в 12:13

покажите натруженные мозолистые руки чиновника или депутата , а то какая то дискриминация 😁

Гость
9 фев 2020 в 11:28

Ерунда:..на неделе она Библиотекарь, а вечерами и в выходные на дачном участке в земле ковыряется,.. он работает Сверловщиком, при этом отлично играет на баяне и гитаре и т.д. И что ??! Просто есть генетика.. К тому же за руками нужен постоянный уход , а уж грязь под ногтями - это что-то...

СВА
9 фев 2020 в 08:57

У танцовщиц лучше ноги показывать