Пациенты оценили работу врачей: какую зарплату назвали нормальной

Ярославский центр занятости опубликовал топ-5 вакансий в сфере здравоохранения с зарплатой от 50 тысяч рублей. Мы спросили жителей Ярославля, считают ли они достаточной для доктора зарплату в 50 тысяч рублей. Ответы получились интересными.
Так, большинство проголосовавших во «ВКонтакте» считают эту зарплату вполне приличной (47,14% голосов).
— Врачи и так неплохо получают, плюс еще в платных центрах принимают, — высказался Дмитрий Грибов.
В голосовании на сайте 76.RU большинство голосов было за вариант, что такая работа требует большей оплаты.
— Зарплата неадекватна знаниям. Врач должен зарабатывать минимум 80 000 рублей, — высказался пользователь под ником Ярославец.
Но есть мнения ни за ту, ни за другую сторону.
— Чем больше им платят, тем отвратительнее они работают, — анонимно высказался читатель сайта.
Напомним, в конце прошлого года власти сообщили, что врачи скорой помощи в Ярославской области зарабатывают 68 тысяч рублей в месяц.