Пациенты оценили работу врачей: какую зарплату назвали нормальной

Ярославцы считают, что врачу нормально получать 50 тысяч рублей

Ярославский центр занятости опубликовал топ-5 вакансий в сфере здравоохранения с зарплатой от 50 тысяч рублей. Мы спросили жителей Ярославля, считают ли они достаточной для доктора зарплату в 50 тысяч рублей. Ответы получились интересными.

Так, большинство проголосовавших во «ВКонтакте» считают эту зарплату вполне приличной (47,14% голосов).

— Врачи и так неплохо получают, плюс еще в платных центрах принимают, — высказался Дмитрий Грибов.

В голосовании на сайте 76.RU большинство голосов было за вариант, что такая работа требует большей оплаты.