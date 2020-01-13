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Пациенты оценили работу врачей: какую зарплату назвали нормальной

Топ-5 вакансий для медиков в Ярославле

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Ярославцы считают, что врачу нормально получать 50 тысяч рублей

Ярославцы считают, что врачу нормально получать 50 тысяч рублей

Ярославский центр занятости опубликовал топ-5 вакансий в сфере здравоохранения с зарплатой от 50 тысяч рублей. Мы спросили жителей Ярославля, считают ли они достаточной для доктора зарплату в 50 тысяч рублей. Ответы получились интересными.

Так, большинство проголосовавших во «ВКонтакте» считают эту зарплату вполне приличной (47,14% голосов).

— Врачи и так неплохо получают, плюс еще в платных центрах принимают, — высказался Дмитрий Грибов. 

В голосовании на сайте 76.RU большинство голосов было за вариант, что такая работа требует большей оплаты. 

— Зарплата неадекватна знаниям. Врач должен зарабатывать минимум 80 000 рублей, — высказался пользователь под ником Ярославец. 

Но есть мнения ни за ту, ни за другую сторону.

— Чем больше им платят, тем отвратительнее они работают, — анонимно высказался читатель сайта. 

Напомним, в конце прошлого года власти сообщили, что врачи скорой помощи в Ярославской области зарабатывают 68 тысяч рублей в месяц.

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зарплата врачей
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гатило
13 янв 2020 в 07:38

Много платят

Bespredel
13 янв 2020 в 08:01

А водителей Скорой помощи вообще за людей не считают!!!!!!!Зарплата слезы!!!!!!!

Черный Завистник
13 янв 2020 в 07:44

Когда инженерам будут нормально платить?! Кто этот вопрос поднимает?!!