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Работа в облдуме и с международными связями: топ вакансий от мэрии и правительства

Как устроиться на госслужбу в Ярославской области

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Можно устроиться на работу в правительстве&nbsp;

Можно устроиться на работу в правительстве 

В Ярославле ищут работников на государственную и муниципальную службу. Мы собрали вакансии правительства области и городской администрации, актуальные прямо сейчас.

Работа в мэрии

Так, в мэрии ищут главного специалиста отдела международных связей. От кандидата требуются знание русского, а также свободное владение английским, французским или немецким языками. Знание Конституции, уставов Ярославской области и Ярославля. Кандидатам предстоит пройти тестирование, а также устное собеседование. Подать документы на вакансию нужно до 20 декабря (включительно) в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: ул. Андропова, 6, кабинет № 332. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (4852) 40-47-15, 40-47-17.

Также в городскую администрацию требуется главный специалист, ведущий специалист жилищно-коммунального отдела. Здесь основные требования предъявляются к знаниям русского языка и документооборота. А также желательно знать законодательство в сфере ЖКХ. Документы на вакансию ждут до 20 декабря в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 в общем отделе территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля по адресу: Ленинградский проспект, 50, кабинет 310. Дополнительная информация: 40-94-60.

Ещё одна вакансия: ведущая группа должностей муниципальной службы управления планирования экономического развития города. Это работа в департаменте социально-экономического развития Ярославля. Необходимо высшее образование, знание уставов Ярославля и области. В департамент требуется сразу три человека: заместитель директора, заместитель начальника управления инвестиционной и налоговой политики (нужно экономическое образование), начальник информационно-аналитического отдела. 

На вакансии также придётся пройти тестирование и устное собеседование. Документы необходимо подать до 13 декабря (включительно, до 12:30) в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: ул. Депутатская, 4, кабинет 8. Подробности по телефону: (4852) 40-45-30.

Работа в правительстве 

Заместитель начальника системно-аналитического отдела аналитического управления аппарата Ярославской областной думы. Это работа, связанная с настройкой интернет-трансляций, компьютерами и оргтехникой, работа с сайтом, аудио- и видеоинформацией, разработка и сопровождение электронных баз данных облдумы. 

Зарплата: 29–32 тысячи рублей. 

Требования: высшее образование, желательно в сфере информатики, знание федеральных законов об информационных технологиях, персональных данных, электронной подписи, знание основ электроники. Конкурс завершится 20 декабря. Подробности по телефону: (4852) 40-10-43.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Недовольный
3 дек 2019 в 16:43

Массовку собирают для очередного формального конкурса. А кандидаты на должность уже есть,, но без конкурса не назначить согласно законодательства.А если кто-то из массовки совсем со знаниями и умениями будет, то всё-равно никуда не попадёт так как всех зачислят в кадровый резерв, а дальнейшая точная процедура назначения из кадрового резерва на должность в законе не прописана. так что как всегда возьмут блатника, а не кого-то с улицы. Полагаю, что многие это знают и не участвуют в этих конкурсах с заранее известным результатом.

Гость
3 дек 2019 в 16:15

Прям новогодняя сказка )