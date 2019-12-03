Работа в облдуме и с международными связями: топ вакансий от мэрии и правительства

Можно устроиться на работу в правительстве Фото: Александра Савельева

В Ярославле ищут работников на государственную и муниципальную службу. Мы собрали вакансии правительства области и городской администрации, актуальные прямо сейчас. Работа в мэрии Так, в мэрии ищут главного специалиста отдела международных связей. От кандидата требуются знание русского, а также свободное владение английским, французским или немецким языками. Знание Конституции, уставов Ярославской области и Ярославля. Кандидатам предстоит пройти тестирование, а также устное собеседование. Подать документы на вакансию нужно до 20 декабря (включительно) в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: ул. Андропова, 6, кабинет № 332 . Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (4852) 40-47-15 , 40-47-17.

Также в городскую администрацию требуется главный специалист, ведущий специалист жилищно-коммунального отдела. Здесь основные требования предъявляются к знаниям русского языка и документооборота. А также желательно знать законодательство в сфере ЖКХ. Документы на вакансию ждут до 20 декабря в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 в общем отделе территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля по адресу: Ленинградский проспект, 50, кабинет 310. Дополнительная информация: 40-94-60. Ещё одна вакансия: ведущая группа должностей муниципальной службы управления планирования экономического развития города. Это работа в департаменте социально-экономического развития Ярославля. Необходимо высшее образование, знание уставов Ярославля и области. В департамент требуется сразу три человека: заместитель директора, заместитель начальника управления инвестиционной и налоговой политики (нужно экономическое образование), начальник информационно-аналитического отдела.

