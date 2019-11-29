Ярославцев зовут работать в прокуратуру: какую зарплату обещают

Жителей Ярославского региона приглашают на работу в областную прокуратуру. Правоохранители вывесили объявление о наборе (будет конкурс на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы). Требования простые, но обязательные:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее образование по специальностям в области юриспруденции или информационных технологий;
- отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья или препятствий по другим причинам для прохождения гражданской службы.
— Зарплата от 25 до 30 тысяч рублей, — уточнили в прокуратуре
Если вы чувствуете, что вам по силам и интересна вакансия, отправьте резюме на электронный адрес: kadry@yarprok.ru, контактный телефон:
Как в целом обстоят дела на рынке труда в Ярославской области, читайте в нашем интервью с директором департамента службы занятости.