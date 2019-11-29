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Ярославцев зовут работать в прокуратуру: какую зарплату обещают

Основные требования к кандидату

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Хотите попробовать себя в новой профессии?

Хотите попробовать себя в новой профессии?

Жителей Ярославского региона приглашают на работу в областную прокуратуру. Правоохранители вывесили объявление о наборе (будет конкурс на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы). Требования простые, но обязательные:

  • гражданство Российской Федерации;
  • высшее образование по специальностям в области юриспруденции или информационных технологий;
  • отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья или препятствий по другим причинам для прохождения гражданской службы.

— Зарплата от 25 до 30 тысяч рублей, — уточнили в прокуратуре

Если вы чувствуете, что вам по силам и интересна вакансия, отправьте резюме на электронный адрес: kadry@yarprok.ru, контактный телефон: 8 (4852) 20-86-03, 20-86-44.

Как в целом обстоят дела на рынке труда в Ярославской области, читайте в нашем интервью с директором департамента службы занятости.

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КОММЕНТАРИИ (11)

29 ноя 2019 в 15:29

Если зп 30, то на какие шиши они на больших махинах рассекают? Кто их спонсирует?

Гость
29 ноя 2019 в 16:57

25 тыс. Продавцы в пятёрочке и магните получают

Гость
29 ноя 2019 в 16:09

У нас 30 только главные специалисты получают , или в прокуратуре сразу на ведущие должности берут ? 😁 обычно такие места свои с нетерпением ждут )