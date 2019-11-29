Ярославцев зовут работать в прокуратуру: какую зарплату обещают

Хотите попробовать себя в новой профессии?

Жителей Ярославского региона приглашают на работу в областную прокуратуру. Правоохранители вывесили объявление о наборе (будет конкурс на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы). Требования простые, но обязательные:

гражданство Российской Федерации;

высшее образование по специальностям в области юриспруденции или информационных технологий;

отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья или препятствий по другим причинам для прохождения гражданской службы.





— Зарплата от 25 до 30 тысяч рублей, — уточнили в прокуратуре