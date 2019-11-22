Женщины вытеснили мужчин: кому труднее всех найти работу, а кого работодатели оторвут с руками

На данный момент в органах службы занятости Ярославской области числятся 6,9 тысячи безработных Фото: Александра Савельева

Остаться без работы и средств к существованию — это, пожалуй, один из главных страхов. Как сейчас себя чувствует рынок труда Ярославской области? Какие профессии наиболее востребованы, а какие не котируются у работодателей? На какую помощь государства может рассчитывать человек, потерявший работу? Об этом мы поговорили с директором департамента государственной службы занятости населения Ярославской области Лаурой Зудиной.

Директор департамента государственной службы занятости населения Ярославской области Лаура Зудина Фото: предоставлено департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области

— Много ли сейчас в нашем регионе безработных?

— Сейчас ситуация на рынке труда области достаточно стабильна. Мы даже отмечаем тенденцию к снижению уровня регистрируемой безработицы. К примеру, 1 апреля ее уровень составлял 1,4%, а сейчас — всего 1%. В этом году, к счастью, не было массового сокращения работников. Ряд организаций заявлял о возможном высвобождении сотрудников из-за реорганизации, но основная часть людей в итоге была трудоустроена во вновь образованные структуры. На данный момент в органах службы занятости числятся 6,9 тысячи безработных.



— Людям какого возраста и каких профессий сейчас труднее всего найти работу в Ярославской области?

— Среди обратившихся в службу занятости — 46,3% женщин и 53,7% мужчин. Тенденцию, когда количество безработных мужчин превышает количество безработных женщин, мы наблюдаем на протяжении последних трех лет. Возможно, это связано с тем, что женщины всё больше осваивают новые профессии, вытесняя из них представителей сильного пола. По возрасту самая многочисленная группа безработных — люди от 30 до 49 лет — их 55,4%. По профессиональной принадлежности 60,6% — рабочие, 34,5% — специалисты и служащие, 4,9% — выпускники образовательных организаций, до этого нигде не работавшие.

В регионе отмечают тенденцию к снижению уровня регистрируемой безработицы Фото: Александра Савельева

Частой причиной того, что люди не могут найти работу, является несовпадение спроса и предложения на рынке труда. Например, до сих пор многие люди хотят быть бухгалтерами, юристами, экономистами. Но предложение по этим направлениям сейчас превышает спрос. Исправить ситуацию можно с помощью правильной профессиональной ориентации, начинать которую надо еще со школьной скамьи и ориентировать подростков на реалии рынка труда, его запросы, требования и перспективы.



— Каких работников, наоборот, не хватает?

— Мы сейчас располагаем 12,3 тысячами вакансий. 58% из них относятся к рабочим профессиям. Наибольшим спросом работодателей пользуются закройщики, портные, швеи, кладовщики, комплектовщики, рабочие строительных профессий: маляры, штукатуры, бетонщики, станочники, слесари, электромонтажники, электромеханики, подсобные рабочие. Среди специалистов наиболее востребованы инженеры, воспитатели, врачи, медицинские сестры, преподаватели, работники органов внутренних дел.

Среди самых востребованных в Ярославской области профессий — врачи и медсестры Фото: Александра Савельева

Кстати, повышенный спрос на рабочие профессии на рынке труда области достаточно стабилен. Это связано с процессами, которые происходят в экономике: расширяется строительство, создаются и развиваются кластеры, предприятия двигателестроения и дизелестроения практически всегда нуждаются в работниках.

— Скажите, существуют ли в году сезоны, когда количество свободных мест увеличивается и устроиться на работу становится проще?

— Да, это обычно происходит летом. Если в течение года количество свободных рабочих мест в региональном банке вакансий колеблется от 12 до 13 тысяч, то в летние месяцы оно традиционно увеличивается до 14,5 тысячи — за счет вакансий для временного трудоустройства подростков в свободное от учебы время.

58% вакансий в службе занятости населения Ярославской области относятся к рабочим профессиям Фото: Александра Савельева

— А как насчет зарплат? Часто люди не могут найти работу потому, что их не устраивает уровень оплаты труда. За какие деньги ярославцы готовы работать?

— В основном граждане рассматривают для себя предполагаемые варианты трудоустройства с заработной платой от 20 тысяч рублей. Сейчас в региональном банке вакансий по области содержатся сведения почти о 6 тысячах рабочих мест с такой оплатой труда.

Ярославцы хотят работу с зарплатой от 20 тысяч рублей Фото: Александра Савельева

— Обратившись в службу занятости, безработный человек может рассчитывать на пособие. Каков сегодня его размер и в течение какого времени его можно получать?

— С 1 января 2019 года размер пособия по безработице был увеличен, а вот период его выплаты сокращен. В итоге сейчас минимальный размер пособия составляет 1,5 тысячи рублей, максимальный — 8000 рублей ежемесячно. Период выплаты — 6 месяцев, но для людей, впервые ищущих работу, уволенных за нарушения трудовой дисциплины или имеющих к моменту обращения в службу занятости стаж менее 26 рабочих недель за последний год, — 3 месяца. Исключения составляют люди предпенсионного возраста. Для них максимальный размер пособия по безработице установлен на уровне 11 280 рублей . А период получения пособия для предпенсионеров, которые к моменту обращения в службу занятости имеют 26 рабочих недель, — 12 месяцев.

С 1 января 2019 года размер пособия по безработице был увеличен, а вот период его выплаты сокращен Фото: Александра Савельева

— Как вы помогаете людям, чьи профессии не пользуются спросом на рынке труда? Можно ли бесплатно научиться чему-то другому, с нуля освоить новую специальность?

— Мы предоставляем государственную услугу «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности», в рамках которой безработные граждане могут бесплатно пройти профессиональную подготовку, переподготовку или повысить квалификацию. Профессиональное обучение идет более чем по 50 актуальным на рынке труда профессиям, специальностям и образовательным программам в таких сферах деятельности, как машиностроение, строительство, бытовое обслуживание населения, торговля, компьютерные технологии и других. С нуля можно пройти профессиональное обучение по профессиям водителя погрузчика, парикмахера, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, тракториста, частного охранника, социального работника, оператора котельной установки, машиниста экскаватора, монтажника санитарно-технических систем и оборудования, оператора станков с программным управлением, повара, портного, плотника, продавца, стропальщика, электрогазосварщика и другим. Трудоустройство после прохождения такого обучения мы не гарантируем, но граждане, получившие новую профессию, повысившие квалификацию или прошедшие профессиональную переподготовку, становятся более конкурентоспособными на рынке труда. Практика показывает, что 70% из них в итоге устраиваются на работу.

— Какую помощь от службы занятости могут получить люди предпенсионного возраста?

— Кроме содействия в поиске работы, они могут пройти у нас профессиональное обучение. Причем, независимо от того, является человек безработным или состоит в трудовых отношениях. Обучение идет по более чем 90 профессиям, специальностям, направлениям подготовки, востребованным на рынке труда.

В службе занятости целый комплекс услуг для людей предпенсионного возраста Фото: Александра Савельева

Также в центрах занятости населения области действуют консультационные пункты, где люди предпенсионного возраста могут получить информацию о своих трудовых правах, возможностях получения государственных услуг в сфере занятости населения, дополнительного профессионального образования. В этом году в такие пункты обратились более 2700 граждан этой возрастной категории. Кроме того, в центрах занятости населения области оборудованы места доступа к Интернету, который люди предпенсионного возраста могут использовать для поиска работы. Например, они могут зарегистрироваться в общероссийской базе вакансий «Работа в России», воспользоваться социальной сетью деловых контактов (SkilsNet).

— Оказывает ли служба занятости помощь тем, кто мечтает открыть собственное дело?

— Да. Эта услуга называется «Содействие самозанятости безработных граждан». Она предполагает финансовую помощь получателям услуги в размере 68 500 рублей для организации собственного дела в случае, если бизнес-план проекта будет утвержден комиссией, созданной в центре занятости населения. Однако нужно помнить, что данная услуга предоставляется гражданам, признанным безработными, а для ее получения необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган службы занятости населения по месту жительства.

Безработным, которые хотят открыть свое дело, могут оказать финансовую помощь Фото: Александра Савельева

— Появились ли в последнее время какие-то новые услуги, предоставляемые службой занятости?

— С начала 2019 года, в соответствии с законодательством, органы службы занятости населения предоставляют новую государственную услугу гражданам с инвалидностью — организация сопровождения при содействии занятости инвалидов. Эта услуга носит заявительный характер. Решение о ее предоставлении принимается с учетом сведений о реабилитации или абилитации инвалида (об имеющихся ограничениях жизнедеятельности) и при наличии рекомендации о нуждаемости инвалида в сопровождении, выданной главным бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области. В основном в такой помощи нуждаются инвалиды 1-й, 2-й групп с нарушениями опорно-двигательного аппарата, органов зрения, слуха. Услуга заключается в том, что при выдаче направления на работу от службы занятости работник центра занятости или волонтер сопровождает инвалида до места проведения собеседования с работодателем, и, если состоялось трудоустройство, может сопроводить инвалида до места работы и обратно в течение пяти рабочих дней для освоения маршрута передвижения. Также сотрудники центра занятости в рамках этой же услуги анализируют базу вакансий и взаимодействуют с работодателем с целью подбора предложений по трудоустройству незанятого инвалида.