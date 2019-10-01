Мэр позвал ярославцев занять высокий пост в городской администрации

Сегодня мэр Ярославля Владимир Волков устроил встречу с журналистами. Одной из первых тем, которую поднял градоначальник, стали кадры. Мэр ищет заместителя по ЖКХ. На этот раз он не хочет брать на работу приезжих чиновников.

— Сейчас идёт прием заявлений, уже начали поступать заявки. Но от Ярославской области пока никого нет. Хотелось бы, чтобы пост занял именно ярославец, который знает здесь всё вдоль и поперек. Но при этом нужен профессионал, человек с опытом, — сказал Владимир Волков.

Ранее этот пост занимал ярославец Михаил Кузнецов, работавший в органах власти с 2003 года, большую часть этих лет он курировал именно коммунальное хозяйство. Но после серии публичных конфликтов с мэром Михаил Кузнецов уволился.

