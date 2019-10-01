1 октября вторник
СЕЙЧАС +14°С
usd 64.64
eur 70.72

Темы

СЕЙЧАС +14°С
usd 64.64
eur 70.72

Все новости

Все новости
Работа

Мэр позвал ярославцев занять высокий пост в городской администрации

Владимир Волков не хочет брать на работу приезжих чиновников

Поделиться

1 405
6 Обсудить
Мэр Ярославля устроил встречу с журналистами

Мэр Ярославля устроил встречу с журналистами

Сегодня мэр Ярославля Владимир Волков устроил встречу с журналистами. Одной из первых тем, которую поднял градоначальник, стали кадры. Мэр ищет заместителя по ЖКХ. На этот раз он не хочет брать на работу приезжих чиновников. 

— Сейчас идёт прием заявлений, уже начали поступать заявки. Но от Ярославской области пока никого нет. Хотелось бы, чтобы пост занял именно ярославец, который знает здесь всё вдоль и поперек. Но при этом нужен профессионал, человек с опытом, — сказал Владимир Волков. 

Ранее этот пост занимал ярославец Михаил Кузнецов, работавший в органах власти с 2003 года, большую часть этих лет он курировал именно коммунальное хозяйство. Но после серии публичных конфликтов с мэром Михаил Кузнецов уволился. 

Также в городской администрации не хватает руководителя ДГХ, этот пост занимает и. о.приезжий чиновник Ярослав Овчаров

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

мэрияпоиск работы

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (6)

    вадим
    1 окт 2019 в 11:49

    получается только в сфере ЖКХ нужен опытный ярославец, а во всех остальных направлениях - любой приезжий справится влегкую! Логично.

    гость
    1 окт 2019 в 11:49

    Мэр Волков, я как Ярославец коренной, не хочу видеть приезжих к нам в мэрию, в том числе и вас, хватит уже, обратите внимание на город до чего вы его довели!!!

    гость
    1 окт 2019 в 11:40

    "Хотелось бы, чтобы пост занял именно ярославец, который знает здесь всё вдоль и поперек. Но при этом нужен профессионал, человек с опытом."Как четко и кратко требования к МЭРУ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ИЗЛОЖЕНЫ.