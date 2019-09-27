Ярославец отдал мошенницам 50 тысяч рублей, чтобы устроиться на работу с бесплатной едой

В Ярославской области в Угличе 66-летний местный житель пришел в полицию с заявлением на двух мошенниц, которым он отдал 50 тысяч рублей.

Две дамы подошли к нему на улице. И предложили хорошую работу с высокой зарплатой — на складе. И заманчивый бонус — бесплатное питание. Соблазнившись последним пунктом, мужчина согласился.

Но за трудоустройство надо было заплатить 50 тысяч. Таких денег у соискателя не было.

— Тогда мужчина сходил и оформил в одном из банков кредит, — рассказали в УМВД по Ярославской области.