Ярославец отдал мошенницам 50 тысяч рублей, чтобы устроиться на работу с бесплатной едой

В Ярославской области в Угличе 66-летний местный житель пришел в полицию с заявлением на двух мошенниц, которым он отдал 50 тысяч рублей.
Две дамы подошли к нему на улице. И предложили хорошую работу с высокой зарплатой — на складе. И заманчивый бонус — бесплатное питание. Соблазнившись последним пунктом, мужчина согласился.
Но за трудоустройство надо было заплатить 50 тысяч. Таких денег у соискателя не было.
— Тогда мужчина сходил и оформил в одном из банков кредит, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Уличных хедхантеров уже задержали. Выяснилось, что дамы промышляли подобным не раз — обманули уже пять человек. Теперь они проходят по уголовному делу о мошенничестве и во всем сознались. Их задержали, идёт расследование.