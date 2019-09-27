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Работа

Ярославец отдал мошенницам 50 тысяч рублей, чтобы устроиться на работу с бесплатной едой

Но поесть на халяву все-таки не получится

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Так выглядели «работодательницы»

Так выглядели «работодательницы»

В Ярославской области в Угличе 66-летний местный житель пришел в полицию с заявлением на двух мошенниц, которым он отдал 50 тысяч рублей. 

Две дамы подошли к нему на улице. И предложили хорошую работу с высокой зарплатой — на складе. И заманчивый бонус — бесплатное питание. Соблазнившись последним пунктом, мужчина согласился.

Но за трудоустройство надо было заплатить 50 тысяч. Таких денег у соискателя не было.

— Тогда мужчина сходил и оформил в одном из банков кредит, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Уличных хедхантеров уже задержали. Выяснилось, что дамы промышляли подобным не раз — обманули уже пять человек. Теперь они проходят по уголовному делу о мошенничестве и во всем сознались. Их задержали, идёт расследование. 

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