18 августа воскресенье
СЕЙЧАС +15°С
usd 66.00
eur 73.22

Темы

СЕЙЧАС +15°С
usd 66.00
eur 73.22

Все новости

Все новости
Работа

Глава администрации набирает работников: какие вакансии предлагает

Работать придётся в районе Ярославской области

Поделиться

705
2 Обсудить

Глава района вывесил объявление в соцсети

Фото: Александра Савельева

Глава администрации Пошехонского района Ярославской области зовёт на работу. В частности, Николай Белов предлагает трудоустройство тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации - жителям затопленной Иркутской области.
- Администрация района приглашает жителей Иркутской области, пострадавших в результате разгула стихии, на постоянное место жительства, - пишет в своём Facebook глава Николай Белов. - Мы готовы содействовать в приобретении для вас жилья, как в городе Пошехонье, так и на селе по жилищным сертификатам.
Впрочем, попытать счасть в поисках новой работы можно, видимо, и местным -  в районе острая нехватка кадров. Работу предлагают учителям, докторам, сотрудникам полиции, а также на некоторых должностях в сельскохозяйственной сфере.
Тех, кто решится на такой переезд, глава района уверяет, что Пошехонье - это ещё и экологически чистый край, в котором не бывает подтоплений.
Ненастье случилось в Иркутской области этим летом, где во время сезона мощных дождей начались потопы, которые унесли жизнь 25 человек, смыли посевы, погубили животных и сотни жилых домов. Ущерб от затопления оценили на миллиарды рублей.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

работавакансии

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (2)

    Ално
    18 авг 2019 в 07:05

    А для жителей Ярославской области никаких вакансий нет,да? У нас что, все трудоустроены,да?И нет безработицы?