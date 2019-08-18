Глава администрации набирает работников: какие вакансии предлагает

Глава администрации Пошехонского района Ярославской области зовёт на работу. В частности, Николай Белов предлагает трудоустройство тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации - жителям затопленной Иркутской области.

- Администрация района приглашает жителей Иркутской области, пострадавших в результате разгула стихии, на постоянное место жительства, - пишет в своём Facebook глава Николай Белов. - Мы готовы содействовать в приобретении для вас жилья, как в городе Пошехонье, так и на селе по жилищным сертификатам.

Впрочем, попытать счасть в поисках новой работы можно, видимо, и местным - в районе острая нехватка кадров. Работу предлагают учителям, докторам, сотрудникам полиции, а также на некоторых должностях в сельскохозяйственной сфере.

Тех, кто решится на такой переезд, глава района уверяет, что Пошехонье - это ещё и экологически чистый край, в котором не бывает подтоплений.

Ненастье случилось в Иркутской области этим летом, где во время сезона мощных дождей начались потопы, которые унесли жизнь 25 человек, смыли посевы, погубили животных и сотни жилых домов. Ущерб от затопления оценили на миллиарды рублей.

