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Где в Ярославле найти работу с большой зарплатой: обзор вакансий

Собрали самые интересные профессии в одном материале

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По некоторым вакансиям придётся ездить в другой город

Фото: Александра Савельева

Если вы сейчас в поисках работы, то на сайте «Зарплата.ру» появились новые высокооплачиваемые профессии. Мы выбрали самые интересные и собрали в нашем обзоре.

Уборщик самолётов, 76 тысяч рублей

Обязанности: подготовка салона самолета к полёту. Сухая и влажная уборка самолёта чистящими средствами и техникой.

— Предоставляем комфортабельное общежитие, комплексное питание, спецодежду. Трудоустройство бесплатно. Оформление и заселение в день приезда, — написано в объявлении.

Подробнее о вакансии.

Водитель такси, 70 тысяч

Требование: аккуратный и спокойный стиль вождения, знание города или умение пользоваться навигатором. Водительский стаж не менее 3 лет.

Подробнее о вакансии.

Швея, 50 тысяч

Требования: умение работать с изделиями любой сложности, знание швейного оборудования, а также внимательность, сосредоточенность, хороший глазомер и готовность к обучению.

— Работа в теплом, светлом помещении в Москве на новом современном оборудовании, — сообщает работодатель.

Подробнее о вакансии.

Менеджер по продажам недвижимости, 40 тысяч 

Обязанности: анализировать рынок недвижимости, консультировать клиентов, совершать сделки.

— Рассматриваем кандидатов без опыта работы с недвижимостью, но с большим желанием обучаться, — написано в объявлении. 

Подробнее о вакансии.

Врач-нефролог, 40 тысяч

От вас требуется лечение больных методом гемодиализа. Обещают профессиональную переподготовку по нефрологии за счёт работодателя.

Подробнее о вакансии.

В Ярославле можно хорошо зарабатывать, если работать в прибыльной сфере. Читайте топ самых доходных профессий в регионе.

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КОММЕНТАРИИ (3)

11 авг 2019 в 08:36

Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей. Задолженность пытаются взыскать судебные приставы, пишут «Воскресенские деловые вести».
По данным издания, три года назад женщина пыталась устроиться в одну из московских фирм курьером. Однако вместо этого ее отвезли к нотариусу, где дали на подпись ряд документов. В итоге женщина стала директором фирмы и соучредителем одной из компаний, которая взяла в банке $32 млн. Поручителем при этом выступила новоиспеченная «директор».
Вскоре банк разорился, а право взыскания долгов было передано другой компании.
Судебный процесс проходил без участия женщины и завершился не в ее пользу. Теперь приставы пытаются взыскать с нее порядка 1,8 млрд рублей долга, а также исполнительный сбор в размере в 127,4 млн.
Зарплата дворника составляет 15 тыс. рублей. Как отмечает издание, женщине придется отдавать в счет долга 7,5 тыс. Таким образом погасить задолженность она сможет через 259,7 тыс. лет,

Гость
11 авг 2019 в 07:57

В стране и городе честно не заработать. В достатке можно жить только воруя из бюджета. На том построена пищевая цепочка в стране.