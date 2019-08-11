Где в Ярославле найти работу с большой зарплатой: обзор вакансий

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Уборщик самолётов, 76 тысяч рублей

Обязанности: подготовка салона самолета к полёту. Сухая и влажная уборка самолёта чистящими средствами и техникой.

— Предоставляем комфортабельное общежитие, комплексное питание, спецодежду. Трудоустройство бесплатно. Оформление и заселение в день приезда, — написано в объявлении.



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