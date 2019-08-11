Где в Ярославле найти работу с большой зарплатой: обзор вакансий

По некоторым вакансиям придётся ездить в другой город
Фото: Александра Савельева
Если вы сейчас в поисках работы, то на сайте «Зарплата.ру» появились новые высокооплачиваемые профессии. Мы выбрали самые интересные и собрали в нашем обзоре.
Уборщик самолётов, 76 тысяч рублей
Обязанности: подготовка салона самолета к полёту. Сухая и влажная уборка самолёта чистящими средствами и техникой.
— Предоставляем комфортабельное общежитие, комплексное питание, спецодежду. Трудоустройство бесплатно. Оформление и заселение в день приезда, — написано в объявлении.
Водитель такси, 70 тысяч
Требование: аккуратный и спокойный стиль вождения, знание города или умение пользоваться навигатором. Водительский стаж не менее 3 лет.
Швея, 50 тысяч
Требования: умение работать с изделиями любой сложности, знание швейного оборудования, а также внимательность, сосредоточенность, хороший глазомер и готовность к обучению.
— Работа в теплом, светлом помещении в Москве на новом современном оборудовании, — сообщает работодатель.
Менеджер по продажам недвижимости, 40 тысяч
Обязанности: анализировать рынок недвижимости, консультировать клиентов, совершать сделки.
— Рассматриваем кандидатов без опыта работы с недвижимостью, но с большим желанием обучаться, — написано в объявлении.
Врач-нефролог, 40 тысяч
От вас требуется лечение больных методом гемодиализа. Обещают профессиональную переподготовку по нефрологии за счёт работодателя.
В Ярославле можно хорошо зарабатывать, если работать в прибыльной сфере. Читайте топ самых доходных профессий в регионе.