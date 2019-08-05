Назвали самые оплачиваемые профессии в Ярославской области

В Ярославле и Ярославской области можно хорошо зарабатывать, если работать в прибыльной сфере. Рассказываем о топе самых доходных профессий в регионе, основываясь на данных Ярославльстата за первое полугодие 2019-го.

Самыми «дорогими» профессиями сегодня можно назвать те, что задействованы в производстве лекарств и медицинских товаров. Средняя зарплата здесь превысила 89 тысяч рублей в месяц. Учитывая, что в Ярославской области базируется сразу несколько фармацевтических фабрик, выбор есть.

На втором месте и с резким отрывом профессии в сфере производства химических веществ и продуктов со средней зарплатой чуть больше 56 тысяч рублей в месяц.