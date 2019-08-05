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Назвали самые оплачиваемые профессии в Ярославской области

В какой сфере работать наиболее прибыльно

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В список «дорогих» профессий в Ярославле IT-сфера входит лишь на пятом месте

В список «дорогих» профессий в Ярославле IT-сфера входит лишь на пятом месте

Фото: Александра Савельева

В Ярославле и Ярославской области можно хорошо зарабатывать, если работать в прибыльной сфере. Рассказываем о топе самых доходных профессий в регионе, основываясь на данных Ярославльстата за первое полугодие 2019-го.

Самыми «дорогими» профессиями сегодня можно назвать те, что задействованы в производстве лекарств и медицинских товаров. Средняя зарплата здесь превысила 89 тысяч рублей в месяц. Учитывая, что в Ярославской области базируется сразу несколько фармацевтических фабрик, выбор есть. 

На втором месте и с резким отрывом профессии в сфере производства химических веществ и продуктов со средней зарплатой чуть больше 56 тысяч рублей в месяц.

Следом идут сферы спорта и досуга, где средняя зарплата около 54 тысяч рублей. 

Около 52 тысяч рублей можно получать, работая в сфере финансов или страховании. И около 51 тысячи — на производстве напитков. 

Замыкает список профессий со средними зарплатами больше 50 тысяч рублей сфера информатизации и связи. 

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КОММЕНТАРИИ (4)

Жулики и воры.
5 авг 2019 в 07:36

Да ладно! Самая прибыльная специальность чиновник. Давайте не будем кривить душой. В России можно заработать только воруя из бюджета.

Гость
5 авг 2019 в 07:48

Полностью согласен с комментатором Жулики и воры!

Борис Абрамоич Б.
5 авг 2019 в 08:27

Зачем вы это фейк распространяйте?!