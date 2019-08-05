Назвали самые оплачиваемые профессии в Ярославской области

В список «дорогих» профессий в Ярославле IT-сфера входит лишь на пятом месте
Фото: Александра Савельева
В Ярославле и Ярославской области можно хорошо зарабатывать, если работать в прибыльной сфере. Рассказываем о топе самых доходных профессий в регионе, основываясь на данных Ярославльстата за первое полугодие 2019-го.
Самыми «дорогими» профессиями сегодня можно назвать те, что задействованы в производстве лекарств и медицинских товаров. Средняя зарплата здесь превысила 89 тысяч рублей в месяц. Учитывая, что в Ярославской области базируется сразу несколько фармацевтических фабрик, выбор есть.
На втором месте и с резким отрывом профессии в сфере производства химических веществ и продуктов со средней зарплатой чуть больше 56 тысяч рублей в месяц.
Следом идут сферы спорта и досуга, где средняя зарплата около 54 тысяч рублей.
Около 52 тысяч рублей можно получать, работая в сфере финансов или страховании. И около 51 тысячи — на производстве напитков.
Замыкает список профессий со средними зарплатами больше 50 тысяч рублей сфера информатизации и связи.