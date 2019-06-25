Ярославцев массово зовут на работу в силовые структуры: как попасть на собеседование

— Каждый претендент сможет пообщаться с работодателем, задать друг другу необходимые вопросы. Прекрасный бонус для граждан — экономия времени и максимальный охват предложений, а соответственно, и высокий шанс получить работу мечты. Претенденту больше не нужно тратить целый день, чтобы посетить десяток организаций. В одном месте теперь можно пройти собеседование сразу по нескольким вакансиям, — сообщает пресс-секретарь УФССП России по Ярославской области Екатерина Пиунова.

Ярославцев приглашают на ярмарку вакансий. Она пройдёт в эту пятницу, 28 июня, с 10:00 на Волжском бульваре возле памятника Некрасову.

На ярмарке вакансий будут силовые структуры: полиция, Росгвардия, Следственный комитет, УФСИН, МЧС и другие. Организует мероприятие уже третий год подряд Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.



Также для посетителей праздника «Служу Отечеству — 2019» устроят парад техники, включая БТР, «Тигр» и показательные выступления силовиков. Кроме того, всех будут кормить кашей



— Изюминкой третьего года мероприятия станет показательные выступления боксеров от Федерации бокса Ярославской области, спарринг и бой с тенью, — поясняют в пресс-службе.



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