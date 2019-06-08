Для тех, у кого руки откуда надо растут: топ-5 вакансий с зарплатой больше 50 тысяч рублей

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Готовы как следует поработать?
Те, у кого в руках рабочая специальность, сейчас неплохо зарабатывают. Да, это тяжёлый труд, изнурительный. Но и платят за него немало. Сегодня вместе со специалистами проекта «Зарплата.ру» мы посмотрели пять вакансий, где требуются рабочие руки и работодатели готовы хорошо платить.
Плотник-бетонщик, от 70 000 до 100 000 рублей
Ищут бетонщика на монолитное строительство. Сменный график, образование подойдёт среднее, но требуется опыт работы три–пять лет.
— Уровень заработной платы от выработки, зарплата вовремя, без задержек, предоставление жилья, — обещает работодатель.
Комплектовщик или комплектовщица, от 44 500 до 85 800 рублей
Работа вахтовым методом.
Уехав на заработок, вам придётся комплектовать заказы, размещение новый товар по ячейкам. Несложная работа, но и требований к образованию и опыту нет.
— Срок вахты на выбор сотрудника — 35, 45, 60 смен. Комплексное горячее питание в корпоративной столовой, бесплатное проживание в общежитии, размещение в комнатах от двух до четырех человек, — пишет в объявлении работодатель. Даже обещает подарки на день рождения.
Сварщик на полуавтомат, от 50 000 рублей
Здесь требуются люди на полный рабочий день, с трех–пятилетним опытом работы и именно на металлоконструкциях.
— Обязанности: работа на полуавтоматах на производстве, опыт на сборке металлоконструкций. Оплата два раза в месяц, — пишет работодатель.
Электросварщик на стане, от 120 000 рублей
Работа вахтовая, далеко — в Челябинске, по графику — шесть дней в неделю по 12 часов. Но и зарплата немаленькая.
— Обязанности: сварка на сварочных станах труб большого диаметра; управление механизацией стана; наблюдение за качеством шва и сварного соединения, — говорит работодатель.
Если всё это умеете, то, кроме зарплаты, вам выдадут спецодежду, компенсируют проезд, помогут в оформлении документов и поселят в квартире, за которую вам не придется платить.
Водитель мусоровоза, от 70 000 рублей
— Обязанности: вывоз мусора с объектов на пересыпку на мультилифтах, ходка — 1400 рублей, — пишет работодатель. Уточняет, что работа тоже вахотвая, в Москве. И требуются права категории С. Предоставят жильё.