Для тех, у кого руки откуда надо растут: топ-5 вакансий с зарплатой больше 50 тысяч рублей

Те, у кого в руках рабочая специальность, сейчас неплохо зарабатывают. Да, это тяжёлый труд, изнурительный. Но и платят за него немало. Сегодня вместе со специалистами проекта «Зарплата.ру» мы посмотрели пять вакансий, где требуются рабочие руки и работодатели готовы хорошо платить.



Плотник-бетонщик, от 70 000 до 100 000 рублей

Ищут бетонщика на монолитное строительство. Сменный график, образование подойдёт среднее, но требуется опыт работы три–пять лет.



— Уровень заработной платы от выработки, зарплата вовремя, без задержек, предоставление жилья, — обещает работодатель.

