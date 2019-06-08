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Работа
Обзор

Для тех, у кого руки откуда надо растут: топ-5 вакансий с зарплатой больше 50 тысяч рублей

Труд тяжёлый, но высокооплачиваемый

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Готовы как следует поработать?

Фото: Александра Савельева

Те, у кого в руках рабочая специальность, сейчас неплохо зарабатывают. Да, это тяжёлый труд, изнурительный. Но и платят за него немало. Сегодня вместе со специалистами проекта «Зарплата.ру» мы посмотрели пять вакансий, где требуются рабочие руки и работодатели готовы хорошо платить.

Плотник-бетонщик, от 70 000 до 100 000 рублей

Ищут бетонщика на монолитное строительство. Сменный график, образование подойдёт среднее, но требуется опыт работы три–пять лет.

— Уровень заработной платы от выработки, зарплата вовремя, без задержек, предоставление жилья, — обещает работодатель.

Посмотреть вакансию.

Комплектовщик или комплектовщица, от 44 500 до 85 800 рублей

Работа вахтовым методом.

Уехав на заработок, вам придётся комплектовать заказы, размещение новый товар по ячейкам. Несложная работа, но и требований к образованию и опыту нет.

— Срок вахты на выбор сотрудника — 35, 45, 60 смен. Комплексное горячее питание в корпоративной столовой, бесплатное проживание в общежитии, размещение в комнатах от двух до четырех человек, — пишет в объявлении работодатель. Даже обещает подарки на день рождения.

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Сварщик на полуавтомат, от 50 000 рублей

Здесь требуются люди на полный рабочий день, с трех–пятилетним опытом работы и именно на металлоконструкциях.

— Обязанности: работа на полуавтоматах на производстве, опыт на сборке металлоконструкций. Оплата два раза в месяц, — пишет работодатель.

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Электросварщик на стане, от 120 000 рублей

Работа вахтовая, далеко — в Челябинске, по графику — шесть дней в неделю по 12 часов. Но и зарплата немаленькая.

— Обязанности: сварка на сварочных станах труб большого диаметра; управление механизацией стана; наблюдение за качеством шва и сварного соединения, — говорит работодатель.

Если всё это умеете, то, кроме зарплаты, вам выдадут спецодежду, компенсируют проезд, помогут в оформлении документов и поселят в квартире, за которую вам не придется платить.

Посмотреть вакансию.

Водитель мусоровоза, от 70 000 рублей

— Обязанности: вывоз мусора с объектов на пересыпку на мультилифтах, ходка — 1400 рублей, — пишет работодатель. Уточняет, что работа тоже вахотвая, в Москве. И требуются права категории С. Предоставят жильё.

Посмотреть вакансию.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

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КОММЕНТАРИИ (1)

Главный инженер
8 июн 2019 в 07:15

Ну вот, какие вам еще нужны доказательства? Ищут водителя мусоровоза тайно возить московский мусор к нам!