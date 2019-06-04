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Работа

Назвали самые востребованные профессии в Ярославской области

На кого пойти учиться и кого точно возьмут на работу

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Одна из востребованных профессий — повар

Фото: Александра Савельева

В департаменте государственной службы занятости населения назвали самые востребованные профессии в Ярославской области. В первую очередь наш регион нуждается в высокоспециализированных рабочих кадрах и специалистах инженерно-технического профиля.

— Имеется 547 вакансий инженеров-технологов, 391 — инженеров-программистов, 386 — инженеров-конструкторов, — рассказала директор департамента Лаура Зудина. — Требуются токари (375 вакансий), слесари механосборочных работ (384 вакансии), электромонтеры по ремонту и обслуживанию оборудования.

Также сейчас в области не хватает специалистов в сфере услуг: продавцов, поваров, официантов и швей. В дошкольных учреждениях не хватает врачей-терапевтов (143 вакансии), воспитателей (164 вакансии) и медсестёр (384 вакансии).

В мае мэр Ярославля пообещал, что все подростки, которые захотят работать этим летом, будут трудоустроены. Чем они будут заниматься.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Сес
4 июн 2019 в 12:12

А почему предлагаемую зп не озвучили? Явно в размере 7 - 15 тыс руб/мес.