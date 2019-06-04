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На кого пойти учиться и кого точно возьмут на работу
Одна из востребованных профессий — повар
В департаменте государственной службы занятости населения назвали самые востребованные профессии в Ярославской области. В первую очередь наш регион нуждается в высокоспециализированных рабочих кадрах и специалистах инженерно-технического профиля.
— Имеется 547 вакансий инженеров-технологов, 391 — инженеров-программистов, 386 — инженеров-конструкторов, — рассказала директор департамента Лаура Зудина. — Требуются токари (375 вакансий), слесари механосборочных работ (384 вакансии), электромонтеры по ремонту и обслуживанию оборудования.
Также сейчас в области не хватает специалистов в сфере услуг: продавцов, поваров, официантов и швей. В дошкольных учреждениях не хватает врачей-терапевтов (143 вакансии), воспитателей (164 вакансии) и медсестёр (384 вакансии).
В мае мэр Ярославля пообещал, что все подростки, которые захотят работать этим летом, будут трудоустроены. Чем они будут заниматься.