В департаменте государственной службы занятости населения назвали самые востребованные профессии в Ярославской области. В первую очередь наш регион нуждается в высокоспециализированных рабочих кадрах и специалистах инженерно-технического профиля.

Также сейчас в области не хватает специалистов в сфере услуг: продавцов, поваров, официантов и швей. В дошкольных учреждениях не хватает врачей-терапевтов (143 вакансии), воспитателей (164 вакансии) и медсестёр (384 вакансии).



В мае мэр Ярославля пообещал, что все подростки, которые захотят работать этим летом, будут трудоустроены. Чем они будут заниматься.

