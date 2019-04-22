Зарплата от 60 тысяч рублей: сын экс-губернатора ищет работников в свой ресторан

Известный ярославский ресторатор, сын экс-губернатора региона, Максим Вахруков кинул клич в соцсетях — он ищет работников в своё заведение на улице Свободы. Бизнесмену срочно нужны люди: управляющий и маркетолог.

— Контракт на 2 года, зарплата от 60 000 рублей, ежеквартальный бонус, обучение в Москве, крутая команда, — описал условия для управляющего Максим Вахруков. — Если за неделю не найду — продам бизнес или сдам помещение в аренду.

Требования к кандидату на должность управляющего: успешный опыт работы в ресторанном бизнесе от пяти лет, в том числе на позициях управляющего, менеджера зала или шеф-повара. От нового сотрудника бизнесмен ждёт такой работы, которая вернёт его ресторану былую популярность.