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Работа

Зарплата от 60 тысяч рублей: сын экс-губернатора ищет работников в свой ресторан

В Ярославле хотят возродить известное заведение

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Бизнесмен просит помощи в поиске сотрудников в соцсетях 

Фото: Анна Ёлкина 

Известный ярославский ресторатор, сын экс-губернатора региона, Максим Вахруков кинул клич в соцсетях — он ищет работников в своё заведение на улице Свободы. Бизнесмену срочно нужны люди: управляющий и маркетолог. 

— Контракт на 2 года, зарплата от 60 000 рублей, ежеквартальный бонус, обучение в Москве, крутая команда, — описал условия для управляющего Максим Вахруков. — Если за неделю не найду — продам бизнес или сдам помещение в аренду.

Требования к кандидату на должность управляющего: успешный опыт работы в ресторанном бизнесе от пяти лет, в том числе на позициях управляющего, менеджера зала или шеф-повара. От нового сотрудника бизнесмен ждёт такой работы, которая вернёт его ресторану былую популярность. 

Связаться с бизнесменом можно в соцсетях.

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Анна Елкина

ТЕГИ

работа

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КОММЕНТАРИИ (7)

столовая #2
22 апр 2019 в 12:47

раз ,,если не найду, то продам бизнес,,, значит по острию ножа этот бизнес ходит. видимо всё не совсем хорошо. особенно доставило ,,60 тр с опытом от 5 лет и маркетолог без опыта,, ога. с возвращением былой популярности, так желаемой ресторатором, будут проблемы. за 60, даже с бонусами, вытаскивать чужой бизнес опытные спецы не будут, а без опыта не смогут. на чужем горбу в рай сейчас не вариант.

Гость
22 апр 2019 в 12:46

Почему не пишите - “на правах рекламы”?

Гость.
22 апр 2019 в 12:38

Это наверно сын бывшего губернатора? Тогда былую славу его заведению принесёт возвращение папашки