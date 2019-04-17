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Работа

Трудоустроят своих и немного чужих: в Ярославле рассказали, каким подросткам дадут работу на лето

Получить её смогут немногие

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С трудоустройством подростков на лето в этом году в Ярославле дела идут туго 

Фото: Александра Савельева 

С летней работой для подростков в этом году в Ярославле довольно туго. В мэрии сумели найти финансирование на трудоустройство молодежи, но получившихся мест оказалось очень мало. 

— Из двух бюджетов планируется предусмотреть около 11 миллионов рублей, что позволит трудоустроить 711 подростков, — рассказал начальник управления молодёжной политики Ярославля Захар Кармалита. — Нам удалось проработать с предприятиями 120 дополнительных мест для трудоустройства подростков, но большинство этих мест займут дети работников предприятий, которых они готовы взять к себе.

В приоритете на трудоустройство подростки из малоимущих семей, из неполных семей, дети, которых направляют комиссии по делам несовершеннолетних на работу в качестве профилактики для их поведения. 

— В первую очередь будем устраивать в трудовые бригады по благоустройству города «Яротряд». Будут определены территории «Горзеленхозстроя» — парки, скверы, пешеходные улицы, на которых ребята будут помогать облагораживать клумбы, поливать цветы, подметать, — рассказал Кармалита. 

Распределять работу для подростков будут через электронную очередь. В июне, июле и августе устроят по 180 человек, в сентябре и октябре примерно по 80 человек.

По подсчётам управления молодежной политики, ежегодно в Ярославле готовы работать около 5000 подростков. Также сегодня на заседании комиссии муниципалитета по социальной политике шокировали депутатов: большинство молодёжи хочет уехать из России

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Анна Елкина

ТЕГИ

подросткиработа в каникулы

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