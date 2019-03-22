«Конкуренция будет только увеличиваться»: Тина Канделаки рассказала, как не лишиться рабочего места

Сегодня в Ярославль на медиафорум LIKEmedia приехала известная телеведущая и генеральный продюсер телеканала «МАТЧ ТВ» Тина Канделаки. На сцене Дворца молодёжи спикер поделилась с участниками форума своим многолетним опытом, а также рассказала о преимуществах соцсетей и тех возможностях, которые есть у людей сейчас.
— Мы живем в уникальное и удивительное время, потому что таких возможностей для самовыражения у человека ещё никогда не было, — говорит телеведущая. — Сегодня так много информации новой, что в этом нет ничего стыдного, что вы, например, чего-то не знаете из истории, чего-то не знаете из литературы, чего-то не знаете из тех базовых фундаментальных знаний, которые нужны были моему поколению.
Тина Канделаки также отметила, что уже сейчас фрилансеры становятся более востребованными, чем штатные сотрудники:
— Конкуренция будет только увеличиваться. Мир очень сильно ускоряется. В какой-то момент вы проснётесь и поймете, что вы больше не нужны на этом рабочем месте. Все можно будет делать онлайн. Вам необходимо научиться конкурировать, каждый день узнавать что-то новое. Потому что если вы сегодня что-то новое не узнали, вы уже устарели. И неважно, сколько вам лет. Станете вы гением в любой сфере, которую вы выберете, или нет, зависит исключительно от вас.
Форум LIKEmedia проводится в Ярославле второй раз. С 22 по 24 марта участники из 26 регионов России будут посещать лекции и мастер-классы от профессионалов современной медиасреды.