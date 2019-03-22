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Работа

«Конкуренция будет только увеличиваться»: Тина Канделаки рассказала, как не лишиться рабочего места

Известная телеведущая выступила на всероссийском форуме в Ярославле

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Телеведущая приехала на форум второй раз

Фото: Всероссийский медиафорум LIKEmedia/Vk.com

Сегодня в Ярославль на медиафорум LIKEmedia приехала известная телеведущая и генеральный продюсер телеканала «МАТЧ ТВ» Тина Канделаки. На сцене Дворца молодёжи спикер поделилась с участниками форума своим многолетним опытом, а также рассказала о преимуществах соцсетей и тех возможностях, которые есть у людей сейчас.

— Мы живем в уникальное и удивительное время, потому что таких возможностей для самовыражения у человека ещё никогда не было, — говорит телеведущая. — Сегодня так много информации новой, что в этом нет ничего стыдного, что вы, например, чего-то не знаете из истории, чего-то не знаете из литературы, чего-то не знаете из тех базовых фундаментальных знаний, которые нужны были моему поколению.

Тина Канделаки также отметила, что уже сейчас фрилансеры становятся более востребованными, чем штатные сотрудники:

— Конкуренция будет только увеличиваться. Мир очень сильно ускоряется. В какой-то момент вы проснётесь и поймете, что вы больше не нужны на этом рабочем месте. Все можно будет делать онлайн. Вам необходимо научиться конкурировать, каждый день узнавать что-то новое. Потому что если вы сегодня что-то новое не узнали, вы уже устарели. И неважно, сколько вам лет. Станете вы гением в любой сфере, которую вы выберете, или нет, зависит исключительно от вас.

Форум LIKEmedia проводится в Ярославле второй раз. С 22 по 24 марта участники из 26 регионов России будут посещать лекции и мастер-классы от профессионалов современной медиасреды.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Инженер2
22 март 2019 в 16:07

Вот бы на заводах так, фрилансить и работать онлайн, что бы Тина смогла на онлайнмашине, тобой собранной, ездить, а хотя, зачем машина, всё же можно из дома делать и мусор будут фрилансеры вывозить и компьютеры собирать и электричество вырабатывать, всё фрилансеры сделают.
Понятно теперь, почему рабочие профессии теперь не нужны и потеряли свой высокий статус, всё можно делать из дома или из другого места. Так что нечего удивляться лечению через монитор.

Гость
22 март 2019 в 14:56

Что-то зачастила она к нам, то прыгает как кАзА, то учит уму разуму)))

пессимист
22 март 2019 в 13:59

Чтобы не остаться без работы нужно ездить по стране и дуть в уши простодушным соотечественникам.

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