«Конкуренция будет только увеличиваться»: Тина Канделаки рассказала, как не лишиться рабочего места

Сегодня в Ярославль на медиафорум LIKEmedia приехала известная телеведущая и генеральный продюсер телеканала «МАТЧ ТВ» Тина Канделаки. На сцене Дворца молодёжи спикер поделилась с участниками форума своим многолетним опытом, а также рассказала о преимуществах соцсетей и тех возможностях, которые есть у людей сейчас.



— Мы живем в уникальное и удивительное время, потому что таких возможностей для самовыражения у человека ещё никогда не было, — говорит телеведущая. — Сегодня так много информации новой, что в этом нет ничего стыдного, что вы, например, чего-то не знаете из истории, чего-то не знаете из литературы, чего-то не знаете из тех базовых фундаментальных знаний, которые нужны были моему поколению.

