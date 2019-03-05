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Работа

Назвали профессии, где могут заработать женщины в декрете

Список выдала служба занятости Ярославской области

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Мама в декрете может овладеть новой профессией

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области служба занятости назвала востребованные профессии, где могут заработать женщины и на которые можно выучиться, пока находишься в декрете.

— С каждой женщиной, имеющей детей в возрасте до трех лет, решившей пройти профессиональное обучение и обратившейся в органы службы занятости, проводится профориентационная работа, — рассказала директор департамента государственной службы занятости населения области Лаура Зудина. — Важно в каждом конкретном случае определить приоритетную сферу обучения с учетом требований рынка труда, выработать стратегию поведения на нем и адаптации на рабочем месте.

Приводится список востребованных профессий:

  • бухгалтер;
  • менеджер по персоналу;
  • парикмахер;
  • портной;
  • делопроизводитель;
  • секретарь руководителя;
  • художник компьютерной графики;
  • мастер маникюра;
  • специалист в сфере управления государственными и муниципальными закупками.

Также посмотреть список вакансий с высокими зарплатами можно в нашей подборке.

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