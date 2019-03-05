Назвали профессии, где могут заработать женщины в декрете

В Ярославской области служба занятости назвала востребованные профессии, где могут заработать женщины и на которые можно выучиться, пока находишься в декрете.

— С каждой женщиной, имеющей детей в возрасте до трех лет, решившей пройти профессиональное обучение и обратившейся в органы службы занятости, проводится профориентационная работа, — рассказала директор департамента государственной службы занятости населения области Лаура Зудина. — Важно в каждом конкретном случае определить приоритетную сферу обучения с учетом требований рынка труда, выработать стратегию поведения на нем и адаптации на рабочем месте.

