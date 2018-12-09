Много вакансий с рабочими профессиями

Да, чтобы хорошо зарабатывать, надо уметь как следует шевелиться. И по большей части быть готовым на разъезды. Сайт Зарплата.ру выдал новую порцию высокооплачиваемых профессий. Мы выбрали самые интересные. Во многих придется ездить из Ярославля в Подмосковье. Но есть и в самом городе заманчивые предложения. Итак, наш обзор.

Токарь, 70 тысяч рублей

На производство вахтовым методом в Московскую область требуются токари от третьего разряда. Официальное трудоустройство, зарплата дважды в месяц. Предоставляется жилье и спецодежда. Проезд оплачивается.



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Машинист мостового крана, 43 тысячи рублей

Ездить придется в Наро-Фоминск Московской области. Будут кормить и выдадут спецодежду. Проезд оплатят.



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Монолитчик, 55 тысяч рублей

Вакансия на стройплощадке. Обязанности: монтаж, выставление опалубки, армирование; укладка бетонных смесей. Опыт от трех лет. Обязательное условие — честность и порядочность.



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Координатор (менеджер по продажам), 47 тысяч рублей



Обязанности: работа в паре с врачом; профессиональная консультация клиентов по услугам медицинского центра; выполнение поставленного плана по продажам. Работа, похоже, нервная, так как одно из условий, обозначенное сразу с тремя знаками восклицания, — стрессоустойчивость.



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Выездной сервисный инженер по ремонту ноутбуков, от 70 тысяч рублей

Обязанности: выезд к постоянным и разовым клиентам компании, ремонт и настройки компьютеров и ноутбуков, установка запрошенного программного обеспечения. Важно уметь объяснять клиенту, что вы делаете с его компьютером. Причем переводить с языка программистов на понятный русский.



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