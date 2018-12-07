Работы в Ярославле много. Только определитесь с направлением

В Ярославской области абитуриенты по-прежнему хотят стать юристами и экономистами, а работодатели ищут строителей и инженеров. Что происходит на рынке труда? Куда пойти, чтобы больше зарабатывать? И на кого учиться, чтобы через пять лет точно быть при деле?

Все эти вопросы мы задали заместителю директора департамента государственной службы занятости населения Ярославской области Светлане Воробьёвой. С ней мы также обсудили вопрос трудоустройства матерей после декрета, которым зачастую некуда выходить на работу спустя три года.



Светлана Воробьёва

— В Ярославской области есть программа для мам, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком. Женщины могут пройти профпереподготовку совершенно бесплатно. Расскажите, как это работает и на кого хотят учиться мамы?



Матерям предлагают пойти учиться во время декрета

— Эта программа началась с 2011 года, тема обучения мам была затронута позже и в майских указах президента 2012 года. Она касается именно тех мам, которые работают, но в данный конкретный момент они находятся в декретном отпуске. Основная цель программы: адаптация на рабочем месте после декретного отпуска. Когда женщина год–полтора–два находится в декрете, сложно уследить за тенденциями, исполнять новый функционал, который, возможно требуется. Обязательное условие для женщин — состоять в трудовых отношениях, иметь ребёнка в возрасте до трёх лет. И, конечно, иметь желание обучиться под своё рабочее место или под новое, если мама понимает, что на основном месте работы что-то не заладилось. Наши профконсультанты пообщаются с ней, выяснят запрос, с чем она идёт. Если мы понимаем, что ей это нужно, отправляем на профессиональное обучение. Это может быть повышение квалификации, либо переподготовка. Мы оплачиваем сам процесс обучения и проезд, если это необходимо.



— Какие профессии выбирают мамы?



После декрета мамы хотят выучиться на бухгалтеров и парикмахеров

— Мы составили топ-10 профессий, которые выбирают женщины. Прежде всего это бухгалтерский учёт, СБИС++, управление персоналом, оператор ЭВМ, торговля и склад, парикмахер, портной, сметчик, художник, графический дизайн, инспектор отдела кадров. Отбора по возрасту мам нет. Критерия только два: наличие ребёнка и трудовых отношений.



— А если работы у мамы нет?

— Она может быть безработной, это другая программа. Эту государственную услугу может получить практически любой безработный гражданин, нуждающийся в переобучении. При этом женщина может прийти и зарегистрироваться в качестве безработной, получать пособие. Если будет желание учиться и мы сведем требования рынка труда к её пожеланиям по обучению, то направляем на обучение и оплачиваем его. Кроме того, она будет получать стипендию в размере её пособия по безработице. То есть пройти обучение может любая мама в декрете. Ведь конечная цель для любого обратившегося к нам — поиск работы. И если мы видим, что женщине предложено несколько направлений, но они либо не устраивают, либо для них недостаточно квалификации, нужна переподготовка. И мы её готовы обеспечить.





— Какие специалисты будут востребованы в следующем году и в ближайшем будущем? А в какие сферы сейчас люди рвутся зря?



В области очень нужны строители

— Рынок труда очень подвержен любым экономическим изменениям. Если что-то происходит в экономике, у нас меняется баланс на рынке труда, какие-то специальности выходят на первый план. Сейчас можно говорить о том, что всё-таки существует довольно устойчивая тенденция на спрос по рабочим вакансиям. Из всей массы наших вакансий на регистрируемом рынке труда 50–60% — это именно рабочие. Эта тенденция сохраняется уже не первый год. В нашем регионе активно идёт строительство, развиваются кластеры — и под это не хватает рабочих рук. Если мы берём наиболее востребованные рабочие профессии, то это фактически все работники в строительных отраслях: плотники, маляры, штукатуры. Электромеханики, электрогазосварщики — всегда в тренде. У нас сейчас развивается двигателестроение и дизелестроение, заводам практически всегда нужны работники. Если говорить о том, что модно, то по-прежнему люди хотят быть бухгалтерами, юристами, экономистами. И вот тут предложение превышает спрос. Да, это вечные специальности. Они нужны везде, но количество ограничено. Поэтому, прежде чем нацеливать своего ребёнка на экономический факультет, подумайте, а он точно сможет потом найти работу?



— А что на счёт вакансий в интернет-технологиях?

— Эти ребята очень неплохо устраиваются и до нас практически не доходят. Они не бывают безработными. Но тут мы говорим не просто о пользователях ЭВМ, а о высоком уровне квалификации: разработчик, менеджер высшего уровня, хороший сетевик. Вакансий этого профиля не так много, но и без работы эти люди не сидят.





— Как работодатели поднимают престиж рабочих профессий?

— Конечно, это ярмарки вакансий. Мы всегда всех приглашаем, и не бывает такого, чтобы кто-то из работодателей отказался представлять свою компанию. Кроме того, мы мониторим ситуацию на предприятиях: сокращения ли это, либо другие изменения. А сами работодатели нам подают сведения о том, что у них происходит с рабочими местами.



Полиция часто объявляет набор в свои ряды и обещает рост зарплаты

Ещё у нас существует такая форма, как виртуальная экскурсия. Здесь мы вместе с представителями профессии приходим даже в школы, показываем ролики о работе компаний. Это такая экскурсия, которая очень доступна и даёт понимание, что, например, завод это не место, где грязно и сыро. А это завод, где есть современные технологии, достаточно неплохие зарплаты, где человек может развиваться и расти. ОАО «Автодизель», например, ежегодно проводит великолепный день открытых дверей. Существует акция «Безбарьерная среда», когда двери работодателей открыты для любого человека, в том числе с ограниченными возможностями.



— Какие предложения есть для специалистов?



Рабочие руки — самые нужные сегодня

— Если мы говорим о специалистах с высшим образованием, то это инженерный состав: инженеры-энергетики, инженеры-технологи. Очень востребованы врачи и средний медицинский состав. Требуются педагоги, воспитатели детских садов. И, конечно, менеджеры по персоналу, развитию.



— Какие профессии самые высокооплачиваемые?



Узкопрофильные доктора могут зарабатывать по 60 тысяч рублей в месяц

— Конечно, это высший руководящий состав — директор организации, фирмы может получать и 130–150 тысяч рублей. Дальше по уровню зарплат идут начальники строительных бригад, прорабы — до 90 тысяч рублей. Главный ведущий инженер на передовых производствах может получать 70 тысяч рублей. Я не скажу, что везде инженеру предложат такую сумму, но есть предприятия, которые это могут обеспечить. Машинисты электровозов — 50–70 тысяч рублей, может доходить до 80. Неплохо зарабатывают сегодня и медики: есть вакансии, где предлагают 50–60 тысяч рублей, например, врачам-кардиологам. Конечно, это немассовые предложения, в основном от медицинских центров. Востребованы врачи-инфекционисты, неплохо начали зарабатывать участковые врачи.



— Сколько предложений сегодня есть на рынке труда?



— В год около 44–50 тысяч вакансий. Для достаточно стабильной ситуации на рынке труда это нормальная цифра. В кризис 2009–2011 годов у нас было 40 тысяч безработных на 11 тысяч вакансий. Сейчас количество вакансий увеличивается ещё и потому, что возможности для их сбора с цифровыми технологиями увеличились.

Сегодня по сводке количество безработных в области 6 914 (в прошлом году в этом же периоде было 7 898). Хочу сказать, что сейчас у нас уровень безработицы низкий как никогда. Последние годы его показатель всегда был выше единицы.





На сегодняшний день в базе 13,5 тысячи вакансий и о напряжённости на рынке труда говорить не приходится.



У машиниста электровоза зарплата может доходить до 80 тысяч рублей

— Увеличение размера пособия стимулирует не искать работу?

— Это, конечно, не так. Значительно пособие будет увеличено не всем, максимальный порог в 11 280 рублей будет только для граждан предпенсионного возраста. Для остальных категорий максимальная сумма будет 8 000 рублей, минимальная — 1,5 тысячи рублей. Притом что будет увеличено пособие, сократят период выплат. Год выплат остаётся только для граждан предпенсионного возраста, которые к моменту обращения к нам имеют 26 рабочих недель. Для всех остальных категорий период выплаты сокращается до полугода. Для людей, впервые ищущих работу, размер пособия составит 1,5 тысячи рублей: как правило, это выпускники, либо люди, которые до этого ни разу не работали официально. Хочу сказать, что размер пособия очень давно не менялся, но жизнь диктует свои условия, и здесь пособие по безработице — это мера поддержки именно в период активного поиска работы, но никак не способ удовлетворения основных личностных и профессиональных амбиций и потребностей.

