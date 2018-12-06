Ярославец заплатил 270 тысяч рублей, чтобы не испортить репутацию на работе

История с неудачным концом случилась с ярославцем, который жалел денег на алименты. Судебные приставы пытались найти его имущество и работу. Да и он сам уверял, что у него ничего нет. В итоге место работы обнаружить всё же удалось.

— Пристав вызвал нерадивого отца на прием и сообщил о всех последствиях неуплаты алиментов. Мужчина, не желая портить себе репутацию хорошего сотрудника, выплатил всю сумму долга в полном объеме, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.



Выложил ярославец сразу 270 тысяч рублей. Правда, репутацию спасти ему всё равно не удалось. Копию исполнительного листа приставы направили в организацию, где он работает, чтобы ежемесячно удерживать алименты.