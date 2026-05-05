«Ржу над своей слепотой капитально»: история незрячего парфюмера, который видит мир через запахи

Александр Яшин — автор ароматов бренда Pure Sense Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Александру Яшину 32 года, и с самого детства он видит только свет и тени, взаимодействуя с миром с помощью остальных чувств. При этом Александр не считает, что лишен чего-то — скорее, наоборот. О том, как незрячий парфюмер устраивает быт и создает уникальные ароматы, читайте в материале НГС.

Слепой парфюмер

Александр с командой придумывают уникальные ароматы: все парфюмеры в этой лаборатории — незрячие Источник: Pure Sense

Александр работает в компании Pure Sense, где духи придумывают незрячие парфюмеры. Лаборатория находится в Москве, и раз в два месяца он летает в столицу, остальное время работает дистанционно. На его счету три авторских аромата, один из которых он посвятил Новосибирску — городу, в который парфюмер переехал осознанно.

Александр — единственный ребенок в семье, практически не зрячий с рождения. При этом он полностью самостоятельный, занимается любимым делом и творчеством. Парфюмером он стал в 2019 году в Москве, где жил с родителями. По образованию он филолог, но создание ароматов стало для Александра одной из профессий.

«У меня к тому времени был обширный парфюмерный гардероб, я много знал про рынок. Мне хотелось себя попробовать в создании ароматов, — вспоминает парфюмер. — И я, несмотря на то, что далеко не все мои близкие в меня поверили, решил попробовать и подал заявку. Со мной связались. Было более 60 заявок, из них выбрали шесть-семь человек, с которыми вообще захотели как-то взаимодействовать, а из шести человек выбрали уже нас — троих парфюмеров, из которых образовался бренд и компания Pure Sense».

«Наша задача — раскусить клиента, понять, что ему нужно, где это будет применяться», — говорит парфюмер Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Парфюмеры (помимо Александра в лаборатории есть две девушки) работают над проектами индивидуально. Каждый заказ от клиента содержит техническое задание, где указано, что он хочет получить в итоге. Парфюмеры придумывают ароматы для диффузоров, аромасвечей, духов, туалетной воды — атмосферные, интерьерные и личные. Есть и авторские проекты.

«Есть люди, которые говорят: „Хочу, чтобы это пахло как мамина выпечка“. Но для кого-то мамина выпечка — это шарлотка, а для кого-то — беляш. Это тоже наша задача — раскусить клиента, понять, что ему нужно, где это будет применяться, — описывает процесс работы парфюмер. — Бывает и так, что мы для кого-то делаем, и я говорю: „Вот это мы заказчику не отдаем, это мы лучше выпустим сами“. Потому что слишком нравится. Если ты отдаешь заказчику — ты отдаешь права, и некорректно будет потом изменить пару компонентов и выпустить».

Аромат Confidence, или «Уверенность», Александр посвятил Новосибирску Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

В авторской коллекции Александра три аромата, выпущенных под брендом Pure Sense, и множество заказных проектов. Один из них — Confidence, или «Уверенность», — он посвятил Новосибирску. Вдохновлялся тайгой, сибирскими ягодами и историей региона. Александр очень полюбил этот город, а парфюмерную композицию называет подношением Сибири.

«Я вдохновлялся стойкостью людей, потому что моя научная стезя, в которой я работаю, — это традиционная культура переселенцев по столыпинской реформе в Западную Сибирь, — говорит он. — И когда начал это всё изучать, примерно году в 2020-м, я стал понимать, что это невероятно стойкие люди. Поэтому здесь много древесных нюансов, есть отсылка к железнодорожной тематике, к креозоту, к минералике».

Слепота — не повод сидеть дома

Раз в два месяца Александр летает в Москву для работы в лаборатории Источник: Pure Sense

Александр родился в Москве, там же окончил школу и институт. В столице живут его родители. Еще будучи студентом, он решил, что слепота не повод сидеть дома и искать постоянной помощи: переехал в общежитие и стал учиться самостоятельно справляться с бытом и повседневными задачами.

Из Москвы парфюмер уехал осознанно: признаётся, что в столице не видел простора для творчества и искал чего-то более близкого по духу. В Сибирь его пригласил друг — тоже незрячий. И именно здесь Александр наконец почувствовал себя как дома.

«Я приехал, меня встретили, окружили таким пониманием, заботой, уважением, принятием, что я понял: мне очень хочется здесь жить. С 2021 по 2024 год я работал в библиотеке для незрячих и слабовидящих. Это был отличный старт — возможность узнать город, людей, понять, хочу ли и смогу ли я тут жить, — рассказал парфюмер. — Теперь я могу себя называть больше сибиряком, чем москвичом, потому что я приезжаю в Москву и понимаю, что я уже ничего там не помню, всё для меня чужое. Фактически, если б не было родителей и парфюмерной лаборатории, я бы туда не ездил».

Работа с ансамблем «Череда» — еще одна важная грань в жизни Александра Источник: Александр Яшин

Парфюмер много путешествует по Сибири: история и аутентичное творчество региона занимают значительное место в его жизни. Еще с раннего детства он увлекся традиционной музыкой и народной культурой — этот интерес ему привила прабабушка. В школе будущий парфюмер пел в хоре, а в институте создал свой фольклорный ансамбль.

Сейчас он выступает с коллективом «Череда», который собрал самостоятельно. А еще Александр Яшин — председатель Кемеровского отделения Российского фольклорного союза и ведущий методист областного центра русского фольклора и этнографии.

«В коллективе восемь человек. Мы поём песни переселенцев с юго-запада России сюда, в Сибирь. И конечно, чтобы плотно знать эту культуру, мы поём песни их материнских территорий, то есть регионов, откуда они сюда приехали, — объяснил Александр. — Еще один ансамбль я создал в Новокузнецке. Коллектив „Таволга“ — увлеченные люди, они занимаются фольклором своего региона. Выезжают в экспедиции, очень много работают с архивами».

Слепоту Александр не считает болезнью: он ведет активный образ жизни, много работает и постоянно путешествует по городам Источник: Александр Яшин

По словам парфюмера, Сибирь сильно отличается от Центральной России «и по людям, и по ведению быта, по коммуникации; люди гостеприимные, с внутренним стержнем».

«Наверняка найдутся люди, которые напишут в комментариях: „Да он слепой, он просто не видит, в какой разрухе живет!“ Я очень люблю Новосибирск, знаю прекрасно его проблемы, — уверяет Александр. — И я бы очень хотел, чтобы были больше метро, чище улицы, лучше дороги, чтобы было интереснее в контексте культурной жизни, общепита. Но этот город очень многое мне дал, и мне есть за что его любить, за что быть благодарным. И за что просто рекламировать всем людям, которые встречаются на моем пути. Потому что это город, где я счастлив. Так почему бы его не любить и не посвящать ему парфюм?»

«Забавно разговаривать с манекенами»

В 2026 году запланирован выход еще одного аромата, разработанного Александром Источник: Pure Sense

Александр и сам демонстрирует удивительную стойкость и жизнерадостность. К своей слепоте он относится с юмором.

«Очень забавно разговаривать с манекенами в магазинах. Ты думаешь, что перед тобой человек, толкнешь его, извинишься и только потом понимаешь, что это, конечно, человек, но пластиковый, — говорит парфюмер. — Я вообще ржу над своей слепотой капитально. Не считаю, что это какая-то беда, или недуг, или несчастье, или еще что-то».

Сейчас он живет один, самостоятельно купил квартиру. Любит готовить, уверенно пользуется гаджетами: происходящее на экране смартфона озвучивает специальная программа. Александр без труда общается в мессенджерах, ведет свой канал, заказывает еду, оплачивает коммуналку. А еще находится в постоянном движении: перелеты в лабораторию, репетиции с ансамблем и встречи с друзьями по всей стране.

В этом потоке дел и проектов он чувствует себя вполне уверенно. Говорит, что еще в студенческие годы привык быть независимым.

«Не потому, что я какой-то сверхчеловек, а просто потому, что мне слух, обоняние, осязание заменяют зрение. Эти чувства дополняют те вещи, которые я не могу оценить. Но отними у меня мой этот смешной остаток, когда я вижу свет и тени, и мне, конечно, будет тяжелее», — описывает жизнь незрячего Александр.

Тем не менее сторонняя помощь иногда всё же требуется. Например, при работе в лаборатории над новыми ароматами парфюмер взаимодействует с ассистентом: тот по инструкции делает замеры компонентов и смешивает их в соответствии с формулой, которую разработал Александр по техзаданию заказчика. И так работают даже мировые парфюмеры. Но в случае авторских экспериментов сначала нужно поработать над идеей.

«Это история про вдохновение, про эмоцию, про впечатления от каких-то запахов, пережитых ощущений, которые ты в аромат должен облечь. Если ты не понимаешь, что делать, — ну значит, еще не время. Но обычно уже есть какая-то намеченная идея, и ты понимаешь, что будешь делать», — говорит парфюмер.