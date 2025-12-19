Будет ли сокращенный день? Как работаем 30 декабря

Россиян ждут длинные новогодние праздники Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Совсем скоро наступит пора новогодних праздников, и многих работников волнует вопрос: как будет организован последний рабочий день уходящего года? Особенно актуальным является вопрос о том, удастся ли пораньше завершить рабочие дела и начать предпраздничные приготовления. В этой статье мы расскажем о том, каким будет последний трудовой день 2025 года.

По данным производственного календаря на 2025 год, последний рабочий день уходящего года — 30 декабря — не будет сокращенным. То есть мы будем работать в обычном режиме.

Согласно трудовому законодательству (часть 1 статьи 95 ТК РФ), рабочий день, предшествующий праздничному дню, сокращается на один час для всех работников, независимо от установленной продолжительности рабочего времени.

В течение года было предусмотрено несколько сокращенных рабочих дней перед официальными праздниками. В их число вошли:

7 марта;

30 апреля;

11 июня;

1 ноября.

При этом сокращение рабочего дня не распространяется на:

сотрудников непрерывно действующих организаций;

работников, занятых на отдельных видах работ, где невозможно сокращение смены (медицинские работники, сотрудники транспортной сферы).

Для этих категорий работников предусмотрена альтернативная компенсация в виде дополнительного дня отдыха или денежной выплаты за сверхурочную работу.

В 2026 году нас ждут самые длинные каникулы за последние более чем десять лет. Работники спокойно успеют подготовиться к новогодней ночи, ведь 31 декабря сделали выходным. Начиная с этого дня люди будут на каникулах вплоть до 11 января. Значит, целых 12 дней подряд не придется ходить на работу.

Источник: Юрий Скулыбердин / MSK1.RU