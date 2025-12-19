НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Будет ли сокращенный день? Как работаем 30 декабря

Рассказываем, сколько придется трудиться

Россиян ждут длинные новогодние праздники

Совсем скоро наступит пора новогодних праздников, и многих работников волнует вопрос: как будет организован последний рабочий день уходящего года? Особенно актуальным является вопрос о том, удастся ли пораньше завершить рабочие дела и начать предпраздничные приготовления. В этой статье мы расскажем о том, каким будет последний трудовой день 2025 года.

По данным производственного календаря на 2025 год, последний рабочий день уходящего года — 30 декабря — не будет сокращенным. То есть мы будем работать в обычном режиме.

Согласно трудовому законодательству (часть 1 статьи 95 ТК РФ), рабочий день, предшествующий праздничному дню, сокращается на один час для всех работников, независимо от установленной продолжительности рабочего времени.

В течение года было предусмотрено несколько сокращенных рабочих дней перед официальными праздниками. В их число вошли:

  • 7 марта;

  • 30 апреля;

  • 11 июня;

  • 1 ноября.

При этом сокращение рабочего дня не распространяется на:

  • сотрудников непрерывно действующих организаций;

  • работников, занятых на отдельных видах работ, где невозможно сокращение смены (медицинские работники, сотрудники транспортной сферы).

Для этих категорий работников предусмотрена альтернативная компенсация в виде дополнительного дня отдыха или денежной выплаты за сверхурочную работу.

В 2026 году нас ждут самые длинные каникулы за последние более чем десять лет. Работники спокойно успеют подготовиться к новогодней ночи, ведь 31 декабря сделали выходным. Начиная с этого дня люди будут на каникулах вплоть до 11 января. Значит, целых 12 дней подряд не придется ходить на работу.

Школьников тоже ждут длинные зимние каникулы. Однако образовательные учреждения могут сами регулировать количество дней для отдыха.

