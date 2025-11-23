НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Деньги — бесплатно. Эксперт сказал, когда в 2026 году выгоднее всего взять отпуск

Деньги — бесплатно. Эксперт сказал, когда в 2026 году выгоднее всего взять отпуск

…и как отдохнуть подольше (если очень хочется)

Лучше всего брать отпуск в длинные месяцы | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUЛучше всего брать отпуск в длинные месяцы | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Лучше всего брать отпуск в длинные месяцы

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В 2026 году будут более-менее выгодные для отпуска месяцы. Если вам важно получить максимальное количество выплат, то вам следует выбирать длинные месяцы. А если вы хотите просто отдохнуть подольше, то выбирайте январь или май, чтобы присоединить отпуск к праздникам.

Как это работает, ТАСС рассказал Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ. Машаров назвал конкретные выгодные месяцы.

«Если работнику важна сумма отпускных, то отпуск лучше взять в месяцы, где рабочих дней больше: в 2026 году это апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что «стоимость» одного рабочего и отпускного дня отличается. Зарплату считают за фактически отработанные дни. А вот отпускные — за все календарные дни, кроме праздничных, по среднему заработку за последний год.

«Если работнику нужно больше выходных дней, то выгодно брать отпуск в январе и мае 2026 года, так как в эти месяцы есть государственные праздники. По Трудовому кодексу РФ, праздничные дни в отпуск не входят, так что работник потратит меньше отпускных дней или удлинит себе отдых. Если отпуск выпадает на официальные праздники, то он продлевается», — добавил Машаров.

Недавно мы писали, что в России хотят ввести дополнительные дни отпуска. Но, к сожалению, не для всех.


Отпуск Выплата Деньги Эксперт Месяц
